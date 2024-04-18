AB'den Türkiye'ye ilişkileri iyileştirme mesajı

Avrupa Birliği, Türkiye ile son yıllarda sıkıntılı bir sürece giren ilişkilerini iyileştirmek istiyor. Ancak bunun için aşılması gereken bazı engeller var.

Brüksel'de bir araya gelen Avrupa Birliği'ne (AB) üye ülkelerin devlet ve hükümet başkanları, Türkiye ile ilişkilerde yıllardır süregelen durgunluğun aşılması gerektiğini ifade etti. Çarşamba akşamı açıklanan bildiride, Doğu Akdeniz'in istikrarlı bir bölge haline gelmesinin ve iki taraf için de faydalı bir ilişkinin AB'nin çıkarına olacağı belirtildi.

Bunun için Ankara'nın ne denli yapıcı bir tavır sergileyeceğinin belirleyici olacağı dile getirilen açıklamada, somut olarak AB Komisyonu'nun önerilerinden hareketle AB-Türkiye ilişkilerine bir ivme kazandırılabileceği aktarıldı.

Komisyon Kasım 2023'te Türkiye ile Gümrük Birliği'nin modernleştirilmesi için görüşmelerde bulunulabileceğini duyurmuştu. Bu proje ile birlikte, Türk vatandaşlarına vize kolaylığı ve AB'ye tam üyelik müzakereleri, Türkiye'deki hukuk devleti ihlalleri nedeniyle bir süredir rafa kaldırılmış durumda. AB Komisyonu ayrıca, Birliğin aksine radikal İslamcı Hamas ile yakın ilişki içinde olan Ankara'nın bu tutumundan rahatsızlık duyuyor. Gazze Şeridi'nde yönetimi elinde bulunduran Hamas, AB'nin terör örgütleri listesinde yer alıyor.

Kıbrıs Cumhuriyeti kendi sorununu da kabul ettirdi

Adanın güneyine egemen olan Kıbrıs Cumhuriyeti, Türkiye ile olan ikili sorunlarının da ortak açıklamada yer almasını diğer ülkelere kabul ettirdi. Ortak açıklamada, Kıbrıs sorununun, daha önceki Birleşmiş Milletler (BM) kararları ve AB prensipleri ile uyumlu ve kapsamlı bir çözümü için çabaların devam etmesi gerektiği bildirilerek, Brüksel'in süreçte aktif olarak yer alma isteği vurgulandı.

1974 yılında, Kıbrıs'ta yapılan bir darbe sonrası Türkiye'nin müdahale etmesi ve adaya asker çıkarmasının ardından Kıbrıs 50 yıldır fiilen ikiye bölünmüş durumda. Adanın tümü her ne kadar 2004 yılından bu yana AB üyesi olarak görülse de, Birliğin hukuku fiilen sadece Rumlar tarafından yönetilen güneydeki Kıbrıs Cumhuriyeti'nde geçerli.

dpa/ET,JD

DW Türkçe'ye VPN ile nasl erişebilirim?