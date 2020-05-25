AB’den salgın sonrası için 750 milyar euroluk plan

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, korona krizi sonrası Avrupa'nın ekonomik açıdan toparlanması için 750 milyar euroluk bir plan hazırladı. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen Çarşamba günü Avrupa Parlamentosu Genel Kurul toplantısında yaptığı konuşmada, Avrupa için 750 milyar euroluk yardım planını açıklayarak, üye ülkelerden destek istedi. Von der Leyen'in planladığı fon koronavirüs krizi nedeniyle resesyon tehdidi ile karşı karşıya olan ve krizinden en fazla etkilenen Avrupa ekonomilerine yardım edilmesini öngörüyor. Ancak teklifin AB üyesi devletler tarafından onaylanması gerekiyor.

Avrupa Parlamentosu'ndaki konuşmasında "Bu Avrupa'nın anıdır" diyen von der Leyen, "Ya ülkeleri, bölgeleri ve insanları arkada bırakarak her birimiz yalnız gideriz ya da bu yolu birlikte yürürüz" şeklinde konuştu. Plana destek isteyen von der Leyen, AB üyesi ülkelere "Eski önyargıları kenara koyalım" diye seslendi.

İtalya ve İspanya baskı yaptı

Koronavirüs salgınından en fazla etkilenen bölgelerden olan Avrupa'da şimdiye kadar 173 binden fazla kişi yaşamını yitirdi. Avrupa ülkelerinde kısıtlamalar yavaş yavaş gevşetilirken halen sınır kontrolleri devam ediyor.

Resmi olarak "Bir Sonraki Nesil AB" adındaki plan salgından en fazla etkilenen ve ekonomilerini tek başına ayağa kaldırmaları borç yükleri nedeniyle zor olan İtalya ve İspanya'nın baskılarının ardından geldi.

Ajanslar, 750 milyar euroluk paketin 500 milyar euroluk kısmını geri ödemesi olmayan hibelerin, geri kalan 250 milyar euroyu ise kredilerin oluşturacağını belirtiyor.

İtalya memnuniyetle karşıladı

Taslağın bu haliyle üye ülkeler tarafından kabul edilmesi durumda, İtalya 81,8 milyar euro İspanya ise 77,3 milyar euro teşvik alacak. Ayrıca İtalya'nın 90,9 milyar euroya kadar kredi, İspanya'nın ise 31 milyar euroya kadar kredi alabilmesi öngörülüyor. Fransa ve Polonya'nın 38 milyar euro, Almanya'nın ise 28 milyar euroya erişimi olacağı belirtiliyor.

İtalya Başbakanı GiuseppeConte planı "Brüksel'den muhteşem bir sinyal" olarak yorumladı. Conte müzakelerin hızlandırılarak kaynakların serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Almanya ve Fransa bu ay başında, Avrupa ekonomilerindeki resesyonun etkileriyle mücadele için 500 milyar euroluk bir fon oluşturma önerisinde bulunmuştu. AB Komisyonu'nun hazırladığı teklifin miktarının, Berlin ve Paris'in önerdiği fondan yüksek olması dikkati çekti. Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, salgından "en ağır etkilenen bölge ve sektörlerin" bu fondan destekleneceğini, AB Komisyonu'na mali piyasalardan AB adına kredi çekme imkanı tanınacağını bildirmişti.

Plan onaylanacak mı?

Ancak yardımların teşvik olarak yapılması konusu AB içerisinde tartışmalı bir konu. AB bütçesinin borç içindeki güney ülkelerine harcanmasına muhalefet eden Hollanda, Danimarka, İsveç ve Avusturya'nın karşı çıkabileceği ve karşı teklifte bulunabileceği belirtiliyor. Bu ülkeler sadece kredi şeklinde yardım yapılmasını kabul etmişti.

AFP, AP/ SSB, JD

©️Deutsche Welle Türkçe