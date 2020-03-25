AB'den 100 milyar euroluk destek paketi

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, koronavirüs krizinin ekonomik etkilerini azaltmak amacıyla 100 milyar euroluk bir destek programı hazırlandığını açıkladı.

Von der Leyen, korona krizinin ekonomik sonuçlarını hafifletmek için "en güçlü cevapların" verilmesinin gerekli olduğunu belirterek, "Fonlar hızlı ve etkili bir şekilde akabilsin diye AB bütçesindeki her mevcut euro yeniden yönlendiriliyor, kurallar esnetiliyor" diye konuştu.

Komisyon Başkanı von der Leyen, mevcut durumda Avrupa genelindeki çok sayıda şirketin koronavirüs krizi nedeniyle gelir elde edemediğini belirterek, sağlanacak destekle söz konusu şirketlerin yaşatılmasının hedeflendiğini kaydetti.

Ekonomik sıkıntı nedeniyle şirketlerin nitelikli çalışanlarını işten çıkarmaları halinde kriz sonrası toparlanmanın yavaşlayacağını ifade eden von der Leyen, bu nedenle Avrupa düzeyinde kısa süreli çalışma programı uygulanacağını dile getirdi.

Serbest meslek sahipleri, çiftçiler ve balıkçıların da destekleneceğini vurguyan AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, üye devletlerin hükümetlerine ve Avrupa Parlamentosu'na ekonomik destek projesini hızlı bir şekilde onaylama çağrısında bulundu.

AB Komisyonu'ndan yapılan açıklamada ise "Sure" adı verilen proje kapsamında "Üye devletlerde işçiler ve serbest meslek sahiplerinin işten çıkarılma ve gelir kaybı riskinden korunmalarına yardımcı olmak için kısa süreli çalışmaları ve benzer önlemler desteklenecektir” denildi. Açıklamada, "Şirketler geçici olarak çalışanların çalışma saatlerini azaltabilir ya da çalışmayı durdurabilir. Devlet çalışılmayan saatler için gelir desteği verir. Serbest meslek erbapları gelir ikamesi almalıdır" ifadesi yer aldı.

Komisyon amacın AB ülkelerinde yaşayanların "faturalarını ve kiralarını ödemelerine ve gıda satın almaya devam edebilmelerini" ve üye ülkelerin ekonomilerinin istikrara kavuşmasını sağlamak olarak tanımladı.

DW, AFP, dpa/TY,SSB

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