AB'den Rusya'ya Ukrayna uyarısı

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Komisyon Başkan Yardımcısı Josep Borrell, Brüksel'de düzenlenen AB dışişleri bakanları zirvesi öncesinde Rusya ile ilgili açıklama yaptı. Borrell, Rusya'nın Ukrayna'ya olası saldırısı halinde AB olarak ortak ne tür misilleme yaptırımlar uygulanabileceğini gözden geçirdiklerini söyledi. Borrell'in yaptığı açıklamaya göre, bu adımla hedeflenenin Ukrayna'ya yönelik her türlü saldırıda Rusya'ya ağır bedel ödeyeceğinin gösterilmesi olduğu belirtildi.

Söz konusu tartışmaya konu olan gelişme ise Rusya'nın Ukrayna sınırına on binlerce asker yığdığı iddiasına dayanıyor. NATO'nun verilerine göre, Rusya Ukrayna sınırlarına yakın bölgeye 75-100 bin asker gönderdi.

Aralık ayı başında da Washington Post gazetesi, ABD istihbarat birimlerinin gizli analizlerine dayandırdığı bir haberinde, Rusya'nın Ukrayna'yı işgale hazırlandığını öne sürdü. Operasyonun sınır bölgelere konuşlandırılan ve sonra geri çekilen 175 bin askerle yapılacağı öne sürülmüştü. Washington Post haberinde, Rus birliklerinin dört noktada konuşlandırıldığını ve Rusya'nın hedef şaşırtmak ve güvensizlik yaratmak amacıyla sınıra sürekli olarak asker sevk edip geri çektiğini iddia etmişti.

Ukrayna'da 2013 sonu protestolar başlamış, çok sayıda kişi hayatını kaybetmişti.

Kırım'ın ilhakını hatırlatıyor

Bölgedeki gelişmeler, 2014 yılında Kırım'ın Rusya tarafından ilhakını akıllara getirdiğinden endişeye neden oluyor. Ukrayna'da 2013 yılı sonbaharında AB ile Ukrayna arasındaki ortaklık anlaşmasının reddiyle başlayan protesto gösterileri 2014 yılı başlarında şiddetlenmiş, Moskova'ya yakınlığıyla bilinen dönemin devlet başkanı Viktor Yanukoviç Rusya'ya kaçmıştı. Oluşan istikrarsız dönemi fırsat bilen Rusya Kırım'da sonuçları uluslararası toplum tarafından tanınmayan bir referandum düzenlemiş, 18 Mart 2014'te yarımadayı ilhak etmişti. O zamandan bu yana ülkenin doğu kesiminde Moskova yönetiminin desteklediği ayrılıkçı etnik Rus gruplar ile Ukrayna güvenlik güçleri arasında çatışmalar yaşanıyor.

Litvanya Dışişleri Bakanı Gabrielius Landbergis, "Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik bir savaşa gerçekten de hazırlandığına inanıyoruz. Ve bu belki de İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana benzeri olmayan bir örnek teşkil ediyor. Bu ne demek? Batılı devletler de ona uygun, benzeri olmayan bir karşılık vermek zorundalar" şeklinde konuştu.

Wagner bağlantılı kişiler yaptırım listesinde

Brüksel'de düzenlenen AB dışişleri bakanları zirvesinde, Rus paralı asker grubu Wagner'in yaptırım listesine alındığı haber veriliyor. AB'li diplomatlar, Libya, Suriye, Mali ve Ukrayna'da görev yaptığı bilinen grubun yöneticilerinin yaptırım uygulanan kişiler listesine alındığını aktarıyor. Bu kişilerin varsa AB üyesi ülkelerdeki varlıkları dondurulacak ve seyahat etmelerine de izin verilmeyecek. Bunu düzenleyen kararın bugün resmi gazetede yayınlanıp yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Özel güvenlik şirketi olan Wagner'e bağlı birlikler için uluslararası arenada "Rusya'nın gölge ordusu" nitelemesi yapılıyor. Wagner'in görev yaptığı ülke ve bölgelerde yoğun insan hakları ihlalleri yaşandığı iddiaları da gündemde.

Rusya saldırırsa Almanya Kuzey Akım 2'yi durduracak

Almanya'da yeni kurulan Sosyal Demokrat Parti (SPD), Hür Demokrat Parti (FDP) ve Yeşiller'den oluşan üçlü koalisyon, Rusya-Ukrayna geriliminin tırmanmasıyla son günlerde yoğun baskı altında. Almanya'da ve Avrupa'da Rusya ile yaptığı Kuzey Akım 2 anlaşmasını iptal etmesi yönündeki sesler artıyor. Almanya'nın yeni Dışişleri Bakanı Yeşiller'den Annalena Baerbock, muhalefetteyken projenin en sert muhaliflerinden olmasına karşın, hükümet kurdukları SPD ve FDP ile vardıkları mutabakat nedeniyle yeni bir karar alındığını açıkladı ve ABD yönetimi ile de yoğun müzakere ile alınan karara göre, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması halinde Kuzey Akım 2 projesinin devre dışı bırakılabileceğini söyledi.

Ukrayna, ülkenin doğusunda Rusya destekli ayrılıkçı grupların kontrolündeki Donbas bölgesinde Türk yapımı silahlı insansız hava araçları (SİHA) kullanıyor. Bu durum Moskova'da rahatsızlığa neden oluyor. Ukrayna ordusu, Türkiye'den, savunma ve havacılık şirketi Baykar tarafından üretilen Bayraktar TB2 model SİHA'lar alıyor.

AFP, dpa/ETO,JD

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