  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Güncel Videolar
Öne çıkan konular
2023 Seçimleri
Kahramanmaraş depremi
Türkiye Ekonomisi
Rus paramiliter güç Wagner'in merkezi St. Petersburg'da bulunuyor
Wagner grubunun St. Petersburg'daki merkeziFotoğraf: Igor Russak/REUTERS
PolitikaAvrupa

AB'den, Rus Wagner grubuna yaptırım

2 saat önce

AB, Rus ordusuna paramiliter güç sağlayan askeri şirket Wagner'i yaptırım listesine aldı. AB Konseyi'nden yapılan açıklamada Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde Wagner'in aktif rol oynadığı kaydedildi.

https://p.dw.com/p/4Q2K9

Ukrayna'yı işgal eden Rusya'ya paralı asker sağlayan askeri şirket Wagner, "savaşa aktif olarak katıldığı" gerekçesiyle ikinci kez Avrupa Birliği'nin yaptırım listesine alındı.

Son dönemde Ukrayna'nın Bahmut ve Soledar yerleşimlerini ele geçirmeye çalışan Rus birliklerine liderlik eden Wagner, Şubat ayında insan haklarını ihlal ettiği ve Afrika'daki ülkeleri "istikrarsızlaştırdığı" gerekçesiyle AB'nin bir başka yaptırım listesine alınmıştı.

AB üyesi 27 ülkeyi temsil eden AB Konseyi'nden yapılan açıklamada, yeni yaptırım listesinin bir öncekini "tamamladığı" belirtilerek, Wagner'in "Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü, egemenliğini ve bağımsızlığını baltalayan ya da tehdit eden eylemleri nedeniyle" listeye yeniden eklendiği kaydedildi.

Konsey, Wagner'in iki kez listeye alınmasının grubun faaliyetlerinin tehlikesinin ve uluslararası düzeyde ne kadar yaygın olduğunun altını çizdiğini, ayrıca aktif olduğu ülkeler üzerindeki istirarsızlaştırıcı etkisini ortaya koyduğunu bildirdi.

AB ayrıca, yönetim kurulu başkanı Wagner'in yöneticisi Yevgeni Prigozhin olan RIA FAN isimli medya kuruluşunu da yaptırım listesine aldı.

Geçtiğimiz günlerde bir Rus sivil toplum kuruluşu ile Wagner'den firar eden bir asker, Wagner'in Ukraynalı bir savaş esirinin kafasının kesilmesinden sorumlu olduğunu iddia etmişti.

Prigozhin, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler tarafından kınanan bu iddiayı reddetmişti. Rusya ise olayla ilgili inceleme başlattığını duyurmuştu.

Yaptırım listesinde yer alan kişi ve kuruluşların AB ülkelerindeki mal varlıkları donduruluyor, seyahat yasağı getiriliyor ve AB'deki herhangi bir kişi ya da firmanın bu kişilere fon sağlaması yasaklanıyor.

AB, Ukrayna'yı işgali nedeniyle geçtiğimiz yıl Rusya'ya karşı art arda 10 yaptırım paketi kabul etti.

AFP/GY,JD

DW Türkçe'ye engelsiz nasıl ulaşabilirim?

Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Almanya ve Çin dışişleri bakanları Baerbock ve Çin Gang

Çin'den Rusya'ya silah göndermeme güvencesi

Politika5 dakika önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

30 Aralık 2022'de Ankara'da beş kurşunla öldürülen Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş

Sinan Ateş cinayeti: Tutanaktan MHP'li Kılavuz'un adı çıktı

Sinan Ateş cinayeti: Tutanaktan MHP'li Kılavuz'un adı çıktı

Hukuk ve Adalet19 saat önce
Ön planda flu Türkiye ve Avrupa Birliği bayrakları, arka planda Haliç ve İstanbul'un tarihi yarımadasından bir kesit - (05.05.2017)

Avrupa hükümetlerine 14 Mayıs sonrasına hazırlık çağrısı

Avrupa hükümetlerine 14 Mayıs sonrasına hazırlık çağrısı

Politika19 saat önce

Almanya'da "AKP seçim etkinliği" alarmı

Almanya'da "AKP seçim etkinliği" alarmı

Politika13 Nisan 2023
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan

İnsan hakları vaatleri: Tutulmayan sözler beyannamede

İnsan hakları vaatleri: Tutulmayan sözler beyannamede

Politika13 Nisan 2023
Mersin'de oy kullanan bir kadın - (07.06.2015)

Türkiye'yi daha "kadınsız" bir Meclis mi bekliyor?

Türkiye'yi daha "kadınsız" bir Meclis mi bekliyor?

Politika12 Nisan 2023
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttfakı'nın liderleri, TCG Anadolu'nun Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim töreninde - (10.04.2023)

Erdoğan'ın vaatleri hayata geçebilir mi?

Erdoğan'ın vaatleri hayata geçebilir mi?

Ekonomi12 Nisan 2023
Ana sayfaya dön