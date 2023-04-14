AB'den, Rus Wagner grubuna yaptırım

Ukrayna'yı işgal eden Rusya'ya paralı asker sağlayan askeri şirket Wagner, "savaşa aktif olarak katıldığı" gerekçesiyle ikinci kez Avrupa Birliği'nin yaptırım listesine alındı.

Son dönemde Ukrayna'nın Bahmut ve Soledar yerleşimlerini ele geçirmeye çalışan Rus birliklerine liderlik eden Wagner, Şubat ayında insan haklarını ihlal ettiği ve Afrika'daki ülkeleri "istikrarsızlaştırdığı" gerekçesiyle AB'nin bir başka yaptırım listesine alınmıştı.

AB üyesi 27 ülkeyi temsil eden AB Konseyi'nden yapılan açıklamada, yeni yaptırım listesinin bir öncekini "tamamladığı" belirtilerek, Wagner'in "Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü, egemenliğini ve bağımsızlığını baltalayan ya da tehdit eden eylemleri nedeniyle" listeye yeniden eklendiği kaydedildi.

Konsey, Wagner'in iki kez listeye alınmasının grubun faaliyetlerinin tehlikesinin ve uluslararası düzeyde ne kadar yaygın olduğunun altını çizdiğini, ayrıca aktif olduğu ülkeler üzerindeki istirarsızlaştırıcı etkisini ortaya koyduğunu bildirdi.

AB ayrıca, yönetim kurulu başkanı Wagner'in yöneticisi Yevgeni Prigozhin olan RIA FAN isimli medya kuruluşunu da yaptırım listesine aldı.

Geçtiğimiz günlerde bir Rus sivil toplum kuruluşu ile Wagner'den firar eden bir asker, Wagner'in Ukraynalı bir savaş esirinin kafasının kesilmesinden sorumlu olduğunu iddia etmişti.

Prigozhin, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler tarafından kınanan bu iddiayı reddetmişti. Rusya ise olayla ilgili inceleme başlattığını duyurmuştu.

Yaptırım listesinde yer alan kişi ve kuruluşların AB ülkelerindeki mal varlıkları donduruluyor, seyahat yasağı getiriliyor ve AB'deki herhangi bir kişi ya da firmanın bu kişilere fon sağlaması yasaklanıyor.

AB, Ukrayna'yı işgali nedeniyle geçtiğimiz yıl Rusya'ya karşı art arda 10 yaptırım paketi kabul etti.

AFP/GY,JD

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