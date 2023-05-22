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Fotoğraf: KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP
Hukuk ve AdaletAvrupa

AB'den Meta'ya rekor ceza

45 dakika önce

AB, veri koruma kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle Facebook'un sahibi Meta şirketine 1,2 milyar euro ceza kesti.

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İrlanda veri koruma otoritesi DPC tarafından Pazartesi günü Dublin'de yapılan açıklamada Facebook ana şirketi Meta'nın, Avrupa Genel Veri Koruma Yönetmeliğini (GDPR) ihlal ettiği gerekçesiyle 1,2 milyar euroluk rekor para cezasına çarptırıldığı belirtildi. Ayrıca DPC'nin, Meta'ya ABD'ye veri aktarımını durdurması için beş ay süre verdiği de kaydedildi.

Meta şirketi, Avrupa'daki Facebook kullanıcılarının verilerini AB gizlilik ilkelerini ihlal ederek ABD'li sunuculara aktarmakla suçlanıyor. ABD istihbarat servislerinin böylece Avrupalı kullanıcıların bilgilerine erişebileceğinden endişeleniliyor.

Meta cezaya itiraz edecek

Meta ise suçlamaları reddediyor. ABD'li şirket, kesilen cezanın "haksız ve gereksiz" olduğunu ileri sürerek, kararla yasal yollardan mücadele edileceğini bildirdi.

Meta daha önce yaptığı açıklamalarda transatlantik veri transferinin uzun vadede mümkün olmaması halinde AB'den tamamen çekilme tehdidinde bulunmuştu.

DPC tarafından Meta'ya kesilen ceza, 2021 yılında Amazon.com'a verilen 746 milyon euroluk cezayı geride bıraktı.

dpa,Reuters / TY,EC

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