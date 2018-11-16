AB'den Kaşıkçı için şeffaf soruşturma talebi

Avrupa Birliği (AB) Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin aydınlatılması için şeffaf soruşturma talebini tekrarladı. Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları ile AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin ortak yazılı açıklamasında "Bu korkunç cinayete ilişkin tüm detayların açığa çıkarılması ve suçluların hesap vermesi gerekiyor" denildi. Açıklamada "Avrupa Birliği olayın başından bu yana derinlemesine, güvenilir ve şeffaf bir soruşturma talebi çağrısında bulunmuştur" ifadesine yer verildi.

Açıklamada ayrıca Kaşıkçı cinayetine ilişkin soruşturmanın sonucunun yakından takip edileceği belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump

Trump: Kaşıkçı raporu hazırlanıyor

ABD Başkanı Donald Trump ise Kaşıkçı cinayeti ile ilgili kapsamlı bir raporun iki gün içerisinde hazır olacağını açıkladı. Trump, "Önümüzdeki iki gün içerisinde, muhtemelen Pazartesi ya da Salı, elimizde tam bir rapor olacak" diye konuştu. Trump, raporun cinayete kimin sebep olduğu ve cinayeti kimin işlediği gibi sorulara da yanıt vereceğini belirtti.

Washington Post gazetesi, Amerikan Merkezi Haberalma Teşkilatı'nın (CIA) Kaşıkçı'nın öldürülmesi emrini verenin Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman olduğu sonucuna vardığını öne sürmüştü. 15 Suudi ajanın bu emri yerine yetirmek üzere devlete ait uçakla İstanbul'a gittiğinin ve Kaşıkçı'yı Suudi Arabistan konsolosluğunda öldürdüğünün CIA tarafından tespit edildiği aktarılmıştı.

Haberde, CIA'in Veliaht Prens bin Selman'ın kardeşi olan Suudi Arabistan'ın Washington Büyükelçisi Halid bin Selman ile Cemal Kaşıkçı arasında yapılan telefon görüşmesi başta olmak üzere birden çok istihbarat bilgisini değerlendirdiğini ifade edilmişti.

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AP,dpa/ÖA,EC

© Deutsche Welle Türkçe