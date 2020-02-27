 AB′den İdlib uyarısı: Uluslararası çatışmaya dönüşebilir | AVRUPA | DW | 28.02.2020

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AVRUPA

AB'den İdlib uyarısı: Uluslararası çatışmaya dönüşebilir

AB, İdlib'de gerilimin kontrolden çıkarak büyük çaplı bir askeri çatışmaya dönüşebileceği uyarısında bulundu.

Josep Borrell

Josep Borrell

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İdlib'de 33 Türk askerinin yaşamını yitirdiği saldırının ardından yaptığı açıklamada, bölgede süregelen gerilimin derhal durdurulması gerektiğini vurguladı.

Tırmanan gerilimin kontrolden çıkabileceği ve "büyük çaplı uluslararası bir askeri çatışmaya" evrilebileceği uyarısında bulunan Borrell, gerilimin dayanılmaz insani acılara ve sivillerin tehlikeye atılmasına da neden olduğunu vurguladı.

Borrell Twitter üzerinden yaptığı açıklamada,  AB'nin kendi güvenlik çıkarlarını korumak için gerekli tüm önlemleri ele alacağı ve ilgili tüm aktörlerle temas halinde olduğunu belirtti.

Amor: AB yeni dostlarınızdan çok daha güvenilir

İdlib'de Türk askerlerine yönelik saldırının ardından Avrupa'dan ilk açıklama dün gece Avrupa Parlamentosu'nun yeni Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor'dan gelmişti. 

Amor, Twitter üzerinden paylaştığı mesajda, "Türk askerlerinin ölümünden dolayı büyük üzüntü duyduğunu ve Türkiye, İdlib ve mülteciler bağlamında yaşanan son gelişmeler nedeniyle derin endişe içinde olduğunu" belirterek "Kısa süre önceki açıklamalarımı maalesef tekrar etmek durumundayım: AB, güçlü Türkiye'nin yeni dostlarından çok daha güvenilirdir. Bir şey kazandırmayan 'tek taraflılığı' bırakmanız sizin yararınıza olacaktır" dedi.

 

DW/ MK,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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