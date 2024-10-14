AB'den İsrail'e UNIFIL tepkisi

İsrail askerinin Lübnan'ın güneyindeki Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü'ne (UNIFIL) yönelik tacizlerine Avrupa Birliği'nden (AB) tepki geldi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Birlik üyesi 27 ülkenin İsrail'den "UNIFIL'e saldırıları durdurmasını istemekte" anlaştığını söyledi.

AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell Fotoğraf: FREDERICK FLORIN/AFP

AB dışişleri bakanlarının Lüksemburg'daki toplantısı öncesinde konuşan Borrell, AB'nin UNIFIL'e saldırılara tepki göstermekte geç kaldığını ifade etti. Saldırıların "kabul edilemez" olduğunu vurgulayan Borrell, "İsrail'in UNIFIL saldırılarına karşı olmalıyız. Bizim askerlerimiz orada" dedi.

İtalya, Fransa ve İspanya dahil olmak üzere Lübnan'ın güneyindeki üste AB üyesi ülkelerden binlerce asker görev yapıyor. Üste iki de Türk askeri bulunuyor.

UNIFIL misyonuna AB'den 16 ülke katkı verirken Borrell İsrail'e silah ambargosu konusunda üyeler arasında ayrılık olduğunu söyledi. İspanya İsrail'e silah sevkiyatlarının durdurulmasını istemişti. "Bu konuda üyeler tamamen bölünmüş durumda" diyen Borrell bazı ülkelerin "daha fazla" silah sevkiyatından yana olduğunu söyledi.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin de İsrailli mevkidaşı Yoav Gallant ile telefonda görüşerek UNIFIL ve Lübnan ordusu askerlerinin güvenliği için gerekli önlemleri almasını istedi.

İsrail tankları UNIFIL üssüne girdi

İsrail tankları Pazar günü UNIFIL yerleşkesine zorla girmişti.

UNIFIL'den yapılan açıklamaya göre İsrail yapımı iki Merkava tankı üssün ana kapısını yıktı. Tanklar uzaklaşırken üsse 100 metre mesafede BM personelini rahatsız edecek şekilde duman yayan kapsüller ateşledi.

İsrail ordusu ise üs yakınlarında konuşlu Hizbullah militanlarının yaptığı tanksavar atışında 25 askerin yaralandığını, tankların yaralıların tahliyesine yardımcı olmak için bölgede manevra yaptığını savundu.

Ordu sözcüsü Nadav Shoshani, "Bu üsse bir baskın veya içeri girme çabası değildi. Yoğun ateş altındaki bir tankın tehlikeden kaçış manevrasıydı" dedi. Açıklamada tanktan atılan duman kapsüllerinin yaralı askerlerin tahliyesi için koruma sağladığı, BM personelinin güvenliğini tehdit etmediği öne sürüldü.

BM: Barış gücüne saldırı savaş suçu sayılabilir

Bu arada BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e seslenen İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, "UNIFIL'i çatışma bölgesinden çekmenin zamanı geldi" dedi. Netanyahu, İsrail ordusunun bölgedeki faaliyetleriyle ilgili UNIFIL ile defalarca iletişim kurduğunu da söyledi, BM askerinin varlığının Hizbullah'a koruma sağladığını iddia etti.

ABD ve Avrupa Birliği'nin terör örgütü olarak kabul ettiği Hizbullah, korunma amaçlı BM üssüne yakın durdukları iddiasını reddediyor.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric Netanyahu'nun çağrısına rağmen barış gücü askerinin pozisyonunu koruyacağını açıkladı, "Barış gücüne yönelik saldırılar uluslararası hukukun ihlalidir. Savaş suçu teşkil edebilirler" dedi.

İsrail'in UNIFIL üssüne geçen hafta boyunca gerçekleştirdiği tacizlerde en az beş asker yaralandı. Üssün gözlem kabiliyetini engelleyecek şekilde kameralar, iletişim cihazları ve aydınlatma sistemlerine ateş açıldı.

Reuters,AFP / MUK,JD

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