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Akdeniz'in İsrail egemenliği altındaki bölgesinde bulunan Tamar doğal gaz sahası
Akdeniz'in İsrail egemenliği altındaki bölgesinde bulunan Tamar doğal gaz sahasıFotoğraf: Getty Images
Ekonomiİsrail

AB‘den İsrail doğal gazı için girişim

3 saat önce

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, enerji iş birliğini geliştirmek üzere İsrail'de. Türkiye üzerinden Avrupa'ya yeni bir boru hattı, İsrail gazının Avrupa'ya ulaştırılmasında üzerinde durulan seçeneklerden biri.

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Ukrayna savaşının ardından Rusya'ya uygulanmaya başlanan yaptırımlar kapsamında bu ülkeden doğal gaz alımını azaltan ve önümüzdeki süreçte tamamen durdurmak isteyen Avrupa Birliği (AB), İsrail ile enerji alanındaki ortaklığını geliştirmek istiyor.

İsrail'de resmi temaslarda bulunan AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "Kremlin, Rus fosil yakıtlarına olan bağımlılığımızdan istifade ederek bize şantaj uyguladı" ifadesini kullandı. Beerşeba kentinde, İsrail Enerji Bakanı Karine Elharrar ile görüşen Von der Leyen, AB'nin bu bağımlılığı sona erdirmek adına, "İsrail ile olan enerji iş birliğini geliştirme" gibi seçenekleri değerlendirdiğini ve "AB'nin İsrail enerjisine ihtiyaç duyduğunu" dile getirdi.

İsrail doğal gazını Mısır üzerinden Avrupa'ya taşıma konusunda anlaşma sağlayabilmek için yetkililer aylardan bu yana görüşmelerini sürdürüyor. AB Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, "İsrail ve bölgedeki diğer ortaklarla" bir enerji iş birliğinin "önümüzdeki günlerde" duyurulacağı bildirildi.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen
AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen Fotoğraf: Michal Dyjuk/AP/picture alliance

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ayrıca, İsrail doğal gazını Kıbrıs üzerinden Yunanistan'a taşıması planlanan EastMed boru hattı projesinin önemine de değindi. Ancak Akdeniz'in altından geçmesi öngörülen hattın maliyetinin yaklaşık 6 milyar euroyu bulacağı ve yapımının uzun yıllar süreceği belirtiliyor.

Seçeneklerden biri Türkiye üzerinden boru hattı

İsrail doğal gazının Avrupa‘ya taşınması için bir diğer seçenek de Türkiye üzerinden yeni bir boru hattı inşa edilmesi. İsrail'in eski enerji bakanlarından Yuval Steizitz, bu seçeneğin 1,5 milyar dolara mal olacağını ve 2-3 yılda tamamlanabileceğini dile getirdi. İsrail ile Türkiye arasındaki ilişkiler yaklaşık on yıllık durgunluk döneminin ardından geçen aylarda karşılıklı üst düzey ziyaretlerle normalleşme sürecine girmişti.

Akdeniz'in İsrail'in yetki alanında kalan sularının altında en az bir trilyon metreküp doğal gaz rezervi olduğu sanılıyor. Ülkenin önümüzdeki 30 yıl için kendi doğal gaz ihtiyacının ise en fazla 300 milyar metreküp civarında olacağı hesaplanıyor.

 

AFP / ET,BK

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