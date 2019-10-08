 AB’den “harekatı durdurun” çağrısı | AVRUPA | DW | 09.10.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

AVRUPA

AB’den “harekatı durdurun” çağrısı

AB, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusunda başlattığı harekata son vermesi çağrısı yaptı. AB Komisyonu Başkanı Juncker, Türkiye’nin planladığı güvenli bölge için AB’den mali katkı gelmeyeceğini vurguladı.

default

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Türkiye'den Suriye'nin kuzeydoğusunda başlattığı askeri harekata son vermesini talep etti.

Juncker, Brüksel'deki Avrupa Parlamentosu'nda yaptığı açıklamada "Türkiye ve diğer aktörleri eylemlerinde itidale ve başlatılan harekatı durdurmaya çağırıyorum” ifadelerini kullandı.

Juncker, Türkiye'nin planlarının bir "güvenli bölge” oluşturulmasını kapsaması durumunda Avrupa Birliği'nin buna mali katkıda bulunmayacağının da altını çizdi.

AFP/BK,SSB

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Kürtler'den ABD'ye "uçuşa yasak bölge" çağrısı

Suriyeli Kürtler Türkiye'nin harekata başlaması üzerine ABD'ye uçuşa yasak bölge oluşturulması çağrısı yaptı. Harekatta Resulayn çevresinin hedef alındığı bildiriliyor. (09.10.2019)  

Erdoğan: Suriye'nin kuzeyinde Barış Pınarı Harekatı başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye’nin kuzeydoğusuna yönelik operasyonun başlatıldığını duyurdu. Erdoğan TSK ile Suriye Milli Ordusu’nun yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı’nın hedefini PKK ve IŞİD olarak açıkladı. (09.10.2019)  

Ruhani: Türkiye seçtiği yolu gözden geçirmeli

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, "Suriye'nin kuzeyinde güvenliğin temini Suriye ordusunun varlığı ile mümkündür” diye konuştu. Ruhani en önemli sorunun Fırat'ın doğusu değil, İdlib olduğunu vurguladı. (09.10.2019)  

Benzer içerik

Angela Merkel Türkei Reaktion EU

Merkel hükümetinin Türkiye ikilemi 08.10.2019

Türkiye'nin Suriye’ye operasyon hazırlığı ve "mülteci akınını ancak güvenli bölge ile önleyebilirim" argümanı, Alman hükümetini sancılı bir ikileme soktu. Muhalefet ise Merkel’e "şantaja boyun eğme" çağrısı yapıyor.

Syrien YPG-Kämpfer in Qamishli

SDG'den Türkiye'ye karşı "canlı kalkan" planı 09.10.2019

Suriye Demokratik Güçleri, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna yönelik askeri operasyonuna karşı seferberlik çağrısı yaptı.

Türkei Ankara | President Recep Tayyip Erdogan

Erdoğan: Suriye'nin kuzeyinde Barış Pınarı Harekatı başladı 09.10.2019

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye’nin kuzeydoğusuna yönelik operasyonun başlatıldığını duyurdu. Erdoğan TSK ile Suriye Milli Ordusu’nun yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı’nın hedefini PKK ve IŞİD olarak açıkladı.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

AB yeni mülteci akını olasılığından kaygı duyuyor

AB Türkiye’nin olası Suriye operasyonundan kaygılı

Avrupa Birliği, Türkiye’nin Suriye’ye düzenleyeceği olası askeri harekâtın sığınmacı akınına yol açmasından endişeli. Lüksemburg Dışişleri Bakanı Asselborn sığınmacıların Suriye’ye gönderilmemesi konusunda da uyardı.  

FOTO-GALERİ

Deutschland Uli Hoeneß (picture-alliance/dpa/M. Balk)

Bayern Münih'te Hoeneß devri bitiyor

40 yılı aşkın bir süredir Bayern Münih'te yöneticilik yapan kulüp başkanı Uli Hoeneß görevini bırakıyor.  