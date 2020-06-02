 AB′den George Floyd açıklaması | AVRUPA | DW | 02.06.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

AVRUPA

AB'den George Floyd açıklaması

Avrupa Birliği (AB), George Floyd'un ölümünden dolayı "şoke olduğunu" belirterek ABD'li makamları "aşırı güç kullanımından" geri durmaya çağırdı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Josep Borrell

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Josep Borrell

Avrupa Birliği (AB), ABD'nin Minneapolis kentinde George Floyd adlı vatandaşın geçen hafta polis tarafından öldürülmesiyle ilgili açıklama bulundu.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, gazetecilere yaptığı açıklamada, "George Floyd'un ölümü, ABD halkı gibi bizi de şoke edip dehşete düşürdü" dedi.

ABD'li makamları "aşırı güç kullanımından" geri durmaya davet eden Borrell, Floyd'un ölümünün "çok ama çok üzücü bir olay" olduğunu ve güvenlik güçlerinin "yetki suistimalini" gösterdiğini belirtti.

George Floyd'un öldürülmesinin ardından düzenlenen gösteriler ülkenin birçok kentine yayıldı

George Floyd'un öldürülmesinin ardından düzenlenen gösteriler ülkenin birçok kentine yayıldı

Barışçıl protesto hakkına destek

Polisin, işini yaparken hukukun üstünlüğüne ve insan haklarına saygı göstermesi gerektiğini hatırlatan Borrell, Floyd'un öldürülmesinin ardından ABD'de düzenlenen protestolarla ilgili de konuştu. "Barışçıl protesto hakkını desteklediklerini, her türlü ırkçılığı kınadıklarını ve elbette tansiyonun düşürülmesi için çağrı yaptıklarını" söyleyen AB yetkilisi, "Amerikalıların bir araya gelme ve bir ulus olarak iyileşme kabiliyetine güveniyoruz" ifadesini kullandı.

AB yetkilisi, "Tüm hayatlar gibi siyahların hayatları da değerlidir" diye konuştu.

DW,AFP,rtr/CÖ,JD

©️ Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Trump: Orduyu görevlendiririm

ABD Başkanı Trump, kent ve eyalet yönetimlerinin protestolar karşısında "gerekli" adımları atmayı reddetmeleri hâlinde orduyu görevlendireceğini söyledi. (02.06.2020)  

ABD’deki eylemlere Avrupa'dan destek

Polis şiddeti ve ırkçılık karşıtı eylemler ABD sınırlarını aştı. Uluslararası Af Örgütü, Amerikan polisine orantısız şiddete son verme çağrısı yaparken, Berlin ve Londra’da da protesto gösterileri düzenlendi. (31.05.2020)  

Benzer içerik

USA Proteste gegen Polizeigewalt - Tod von George Floyd

NOZ: Trump toplumun bölünmesini kışkırtıyor 02.06.2020

Alman basınındaki yorumlarda ABD’de George Floyd’un polis tarafından öldürülmesiyle başlayan gösterilerde hükümetin tavrı ve Lufthansa‘nın AB Komisyonu’nun şartlarını kabul ederek yardım paketini onaylaması öne çıkıyor.

Proteste in den USA | US-Präsident droht wegen Unruhen mit Militäreinsatz

Trump: Orduyu görevlendiririm 02.06.2020

ABD Başkanı Trump, kent ve eyalet yönetimlerinin protestolar karşısında "gerekli" adımları atmayı reddetmeleri hâlinde orduyu görevlendireceğini söyledi.

USA Proteste gegen Polizeigewalt / Tod von George Floyd

ABD'de George Floyd'un öldürülmesini protesto gösterileri dinmiyor 01.06.2020

ABD’de George Floyd’un bir polis tarafından öldürülmesiyle başlayan gösterilerde 4 binden fazla kişi gözaltına alındı. Minneapolis’te aracını göstericilerin üzerine süren tanker şoförü protestocular tarafından dövüldü.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Josep Borrell

AB'den George Floyd açıklaması

Avrupa Birliği (AB), George Floyd'un ölümünden dolayı "şoke olduğunu" belirterek ABD'li makamları "aşırı güç kullanımından" geri durmaya çağırdı.  

FOTO-GALERİ

Türkei Tabakkonsum Samsun Fabrik (Public Domain)

Tütüne Hayır Günü: Türk tütününün tarihi

Türk tütünü dünyada nasıl yaygınlaştı?  