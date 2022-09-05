  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Öne çıkan konular
Türkiye Ekonomisi
Ukrayna Savaşı
Avrupa Birliği Komisyonu'nun Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Sözcüsü Peter Stano
Avrupa Birliği Komisyonu'nun Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Sözcüsü Peter StanoFotoğraf: Dursun Aydemir/AA/picture alliance
PolitikaYunanistan

AB'den Erdoğan'ın "Ansızın gelebiliriz" ifadelerine tepki

36 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Yunanistan’a hitaben sarf ettiği "Bir gece ansızın gelebiliriz" sözlerine Avrupa Birliği Komisyonu’ndan tepki geldi.

https://www.dw.com/tr/abden-erdo%C4%9Fan%C4%B1n-ans%C4%B1z%C4%B1n-gelebiliriz-ifadelerine-tepki/a-63023081

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yunanistan’a yönelik hafta sonunda yaptığı açıklamalar, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun günlük basın toplantısında gündeme geldi. Avrupa Birliği Komisyonu Sözcüsü Peter Stano, bir gazetecinin konuyla ilgili sorusuna verdiği yanıtta "Türkiye'nin siyasi liderliğinin Yunanistan'a ve Yunan halkına karşı bu düşmanca açıklamalarından haberdarız. Bunlar ciddi endişe kaynağıdır" dedi.

Stano "Türkiye'den gerilimi tırmandırıcı söylemlerden kaçınmasını ve iyi komşuluk ilişkilerini geliştirmeye çalışmasını bekliyoruz, tersini değil" ifadelerini kullandı.

"Yunanistan ile ilişkiler söz konusu olduğunda, açıkta olan tüm konular, barışçıl bir tarzda, diyalog yoluyla, iyi niyetle, uluslararası hukuka riayet ederek ve iyi komşuluk ilişkileri prensibiyle uyumlu şekilde ele alınmalı" diyen Stano "Yunanistan, Avrupa Birliği üyesi bir ülkedir. AB üyesi devletlerin egemenliği ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmelidir" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumartesi günü Samsun Çarşamba Havalimanı'nda TEKNOFEST 2022'nin açılışında bir konuşma yapmıştı. Yunanistan'a yüklenen Erdoğan "Adaları işgal etmeniz filan bizi bağlamaz. Vakti saati geldiğinde gereğini yaparız. Hani diyoruz ya, bir gece ansızın gelebiliriz" demişti. Erdoğan "Yunanistan'a bizim tek cümlemiz var: İzmir'i unutma" ifadelerini kullanmıştı.

DW / EC, JD

 

Sonraki bölüme git İlgili İçerikler

İlgili İçerikler

Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Avrupa Birliği Komisyonu'nun Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Sözcüsü Peter Stano

AB'den Erdoğan'ın "Ansızın gelebiliriz" ifadelerine tepki

Politika
36 dakika önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Bir masanın üstünde hamburger, patates kızartması ve şekerli içecek

Covid-19 ve dengesiz beslenme

Covid-19 ve dengesiz beslenme

Sağlık
4 Eylül 2022
Sembol fotoğraf: Petrol rafinerisi

Küresel petrol piyasası İran petrolünü bekliyor

Küresel petrol piyasası İran petrolünü bekliyor

Ekonomi
4 Eylül 2022
1972 Münih Olimpiyatları'nda öldürülen İsrailli sporcuların isimlerinin yazılı olduğu anıt - (18.08.2022 / Münih)

Yüzleşme: Olimpiyat katliamından 50 yıl sonra

Yüzleşme: Olimpiyat katliamından 50 yıl sonra

Toplum
4 Eylül 2022
Rolex'in Cosmograph Daytona modeli

Krize rağmen lüks saatlerde talep patlaması

Krize rağmen lüks saatlerde talep patlaması

Ekonomi
3 Eylül 2022
Belgien Statue Europa vor EU-Parlament in Brüssel

Avrupa'da "büyük türbülans dönemi" uyarısı

Avrupa'da "büyük türbülans dönemi" uyarısı

Ekonomi
3 Eylül 2022
Türkei Russland - Gaspipeline Blauer Strom

Beş soruda Türkiye'de elektrik ve doğal gaza zam

Beş soruda Türkiye'de elektrik ve doğal gaza zam

Ekonomi
2 Eylül 2022
Ana sayfaya dön