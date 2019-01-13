AB'den dört Rus'a Skripal yaptırımı

Avrupa Birliği, çifte ajan Sergey Skripal'in İngiltere'de zehirlenmesiyle ilgili olarak Rusya'dan dört isme yaptırım kararı aldı.

İstihbarat görevlisi Alexander Petrove ve Rsulan Boshirov'a seyahat yasağı uygulanması ve iki Rusun malvarlıklarının dondurulması kararı alındı. AB, ayrıca Rusya'nın askeri istihbarat servisi GRU'nun başkanı ve yardımcısına yönelik yaptırım kararları da aldı. Yaptırımın ayrıntılarının Salı günü, AB'nin resmi gazetesinde yayınlanacağı belirtildi.

AB'nin yaptırım kararına Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov'dan tepki geldi. Gazetecilere açıklama yapan Peskov, "Asılsız bir şekilde zan altında tutuluyorlar. Hala hiçbir delil duymadık" diye konuştu.

Bir dönem Rus istihbaratı için çalışan 66 yaşındaki çifte ajan Skripal ve kızı Yulia, geçtiğimiz Mart ayında Salisbury kentinde bir bankta bilinci kapalı bir şekilde bulunmuştu. Rus askeri istihbarat teşkilatı GRU için çalışan Skripal, İngiliz gizli servisi MI6'e bilgi sattığı gerekçesiyle Rusya'da 13 yıl hapis cezasına çarptırılmış, 2010 yılında yapılan casus takası kapsamında İngiltere'ye yerleşmişti.

Skripal'in zehirlenmesi sonrası İngiltere'nin yürüttüğü soruşturma kapsamında eski ajan ve kızının noviçok gazına maruz kaldığı tespit edilmiş ve birçok Avrupa ülkesi onlarca Rus diplomatı sınır dışı etme kararı almıştı. Skripal ve kızı saldırıda hayatını kaybetmemişti.

Amerika Birleşik Devletleri Skripal olayı ile bağlantılı olarak Mart ayında 60 Rus diplomatı "casusluk" suçlamasıyla sınır dışı etme kararı almış ve Seattle kentindeki Rus konsolosluğunu kapatmıştı.

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AFP,dpa/ÖA,GA

© Deutsche Welle Türkçe