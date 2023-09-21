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AB Ermeniler için Bakü'den "güvenlik garantisi" istedi

21 Eylül 2023

AB'li üst düzey bir diplomatın verdiği bilgiye göre, Aliyev ile görüşen AB Konseyi Başkanı Michel, Azerbaycan'dan Dağlık Karabağ Ermenileri için güvenlik garantisi istedi.

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AB Konseyi Başkanı Charles Michel
AB Konseyi Başkanı Michel, Aliyev'den Dağlık Karabağ'daki Ermenilerin hakları ve güvenliği için garanti istediFotoğraf: Daniel Novakovic/Slovenian Government Press Service/AP/picture alliance

Avrupa Birliği (AB), Dağlık Karabağ bölgesinde yaşayan Ermenilerin hakları ve güvenliği için garanti istedi. AB'li üst düzey bir diplomatın dpa  haber ajansına verdiği bilgilere göre, AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile yaptığı telefon görüşmesinde Azerbaycan'ın Ermenilere saygı gösterileceği ve ülkede geleceklerinin olacağı konusunda güvence vermesi gerektiğini söyledi. Michel'in görüşmede Dağlık Karabağ'ı terk etmek isteyenler için güvenli ve gönüllü ayrılma koşullarının da sağlanması gerektiğini ifade ettiği aktarıldı.

AB'li diplomat, görüşmede Aliyev'in sorunun çözümü için uluslararası arabuluculuğu reddettiğini ve bölgeye düzenledikleri askeri operasyonu savunduğunu aktardıi. Azerbaycan'ın, Dağlık Karabağ'ın "tekrar entegrasyonu"nu sürdürmeyi hedeflediğini kaydeden diplomat, ayrıca silahlarını bırakanlar için af çıkarmayı değerlendirdiğini de sözlerine ekledi. 

Gelişmeler karşısında AB'nin olası yanıtının ne olabileceği konusunda da Brüksel'de farklı seçeneklerin tartışıldığını ifade eden AB'li diplomat, Azerbaycan hükümetinin kullandığı yöntemin kesinlikle kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Brüksel ile Bakü arasındaki ekonomik ilişkiler

Brüksel'de tartışılan seçenekler arasında yaptırımların da bulunup bulunmadığı henüz belirsiz. AB açısından Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'a düzenlediği operasyon ve sonrasındaki gelişmeler kritik bir öneme sahip. Enerji alanında Rusya'dan bağımsız olabilmek için yeni arayışlar içinde olan AB, Azerbaycan ile enerji iş birliğini artırmak istiyor. Bu çerçevede 2022 yazında AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, 2027 yılından itibaren AB'ye yılda 20 milyar metreküp Azeri doğal gazının sevkiyatının sağlanması için bir mutabakat imzalamıştı.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev
Ursula von der Leyen ve İlham AliyevFotoğraf: Aserbaidschanische Präsidialverwaltung/Xinhua News Agency/picture alliance

Azerbaycan, Dağlık Karabağ'a Salı günü başlattığı askeri operasyonun ardından Çarşamba günü taraflar arasında ateşkes sağlandığı açıklanmış ve Aliyev de operasyonun "başarıyla" tamamlandığını duyurmuştu.

Ateşkes konusunda varılan uzlaşma, bölgedeki ayrılıkçı Ermeni güçlerin feshedilmesini, silahlarını bırakmalarını ve Dağlık Karabağ'ın Azerbaycan'a entegre edilmesini öngörüyor. Yaklaşık 120 bin nüfuslu bölgede yaşayan Ermenilerin çoğu evlerinden sürülmek veya kalırlarsa Azeri şiddeti ile karşı karşıya kalmaktan kaygı duyuyor. Ermeni medyasında yer alan haberlere göre, son günlerde yaşanan çatışmalarda en az 200 kişi hayatını kaybetti, 400 kişi de yaralandı.

 

dpa / JD, ET

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AB Konseyi Başkanı Charles Michel

AB Ermeniler için Bakü'den "güvenlik garantisi" istedi

Politika21 Eylül 2023
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