AB'den askeri ittifak kurma planı

Dokuz Avrupa Birliği ülkesi arasında kurulması planlanan "Avrupa Müdahale İnisiyatifi", genelkurmay başkanlıkları arasında daha sıkı işbirliği ve krizlere daha çabuk müdahale sağlamayı amaçlıyor.

Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen, ortak inisiyatifi "durum değerlendirmesi yaparak krizleri zamanında kestirebilmek ve siyasi irade geliştirebilmek" amacıyla fikir birliğinde olan ülkeler arasındaki bir "forum" olarak nitelendirdi. Müdahale inisiyatifinin uzun vadede müdahale gücüne dönüşüp dönüşmeyeceğine ise ortak açıklamada yer verilmiyor ve askeri görevlere katılma kararının hükümetlere ait olacağı ifade ediliyor.

Ortak girişim önerisi Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan gelmişti. Macron nükleer güç Britanya'nın AB'den ayrıldıktan sonra da Avrupa savunma ortaklığında kalmasını amaçlıyor. AB'nin ortak güvenlik ve savunma politikasında yer almayan Danimarka da planı destekliyor.

İnisiyatife başka ülkeler de katılabilecek

Fransa Savunma Bakanı Florence Parly ortak girişimin NATO'yu "tamamlayıcı" nitelikte olacağını ve Avrupa'nın ABD Başkanı Donald Trump'ın talepleri doğrultusunda askeri ittifakın güçlendirilmesine katkıda bulunacağını söyledi. Parly "ABD'nin NATO'ya bağlılığı konusunda ortaya çıkabilecek kuşkular nedeniyle Avrupa kendini savunup ve egemenliğini korumayabilecek duruma gelmelidir" dedi.

Ortak askeri girişime Fransa ve Almanya dışında Büyük Britanya, İspanya, Portekiz, Hollanda, Belçika, Danimarka ve Estonya katılıyor. Fransa Savunma Bakanı Parly onuncu ülke olarak İtalya'nın da inisiyatife katılabileceğini, ancak yeni hükümetin düşünmek için zamana ihtiyacı olduğunu söyledi. Parly inisiyatifin diğer ülkelerin katılımına açık olduğunu da dile getirdi.

DW,AFP,dpa/AG,ÖA

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