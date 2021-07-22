AB'den Afgan mülteciler için mali paket hazırlığı

Taliban'ın ilerleyişini sürdürdüğü Afganistan'dan kaçanların sayısı giderek artarken AB, yeni bir göç akınına karşı hazırlık yapıyor.

Reuters haber ajansı, AB'nin göç akınını sınırlandırabilmek üzere Afganistan ve Afganistan'a komşu ülkeler için yeni bir mali yardım paketi planladığını bildirdi.

Ajansa konuşan ve isimleri açıklanmayan iki AB yetkilisi ve konuya yakın bir diplomat, henüz hazırlık aşamasındaki planın Afganistan, Pakistan ve bölge ülkelerine mali yardımların artırılmasını içerdiğini kaydetti. Bu çerçevede İran'a mali yardımın da gündemde olduğu belirtiliyor. İran ve Pakistan'da halihazırda 6,5 milyon Afgan yaşıyor.

Türkiye de gündemde

AB yetkilileri, 2016'daki mülteci mutabakatıyla Suriyeli sığınmacıları barındıran Türkiye'nin Afgan sığınmacı ve göçmenlerin barındırılmasında da rol oynayabileceği üzerinde durulduğunu kaydetti. AB'nin Suriyeli mülteciler için Türkiye'ye 2024 yılına kadar ödenmek üzere ek 3,5 milyar euro kaynak ayırdığına işaret eden AB kaynakları, Afganistan için yeni bir mali yardımın mevcut paketten ayrı olacağını belirtti.

Suriye'deki iç savaş nedeniyle 2015 yılında doruk noktasına çıkan AB'ye sığınmacı akını pek çok Avrupalı hükümeti iç politik açıdan zor durumda bırakmış, bir milyonu aşkın sığınmacı Avrupa'ya akın etmişti. Türkiye ile AB arasında 2016'da imzalanan mülteci mutabakatı sonrasında Ege üzerinden sığınmacı geçişleri büyük ölçüde azalmıştı.

Hedef Avrupa'ya akını önlemek

AB kaynakları, Afganistan ve bölge ülkelere mali yardımla Avrupa'ya yeni bir sığınmacı akınının önüne geçilmesinin hedeflendiğini ifade etti.

Plan çerçevesinde AB Komisyonu'nun Afganistan'a bu yıl içinde 57 milyon euroluk insani yardım yapmayı öngördüğü belirtildi. Önümüzdeki yıllar için mali yardım miktarının ise AB hükümetleri ve parlamentolarının onayını gerektirdiği için ancak sonbahardan sonra belirleneceği kaydedildi.

AB Komisyonu'nun, Reuters'ın konuyla ilgili sorusuna yorum yapmadığı bildirildi.

Reuters'a konuşan AB'li diplomat, Kabil'e yardımların Taliban'ın ilerleyişine bağlı olacağını, Taliban'ın iktidara gelmesi durumunda yardımların dağıtılmasının zorlaşacağını kaydetti.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, geçen hafta Taşkent'te düzenlenen konferansta Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ve Pakistan Başbakanı İmran Han ile bir araya gelmişti. Afganistan ve bölge ülkelerine destek olacaklarını belirten Borrell, Afganistan'a yönelik gelecekteki yardımların demokratik süreçlerin korunması koşuluna bağlı olacağını da sözlerine eklemişti.

rtr/BK,EC

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