AB’den aşı konusunda özeleştiri

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen Avrupa Parlamentosu oturumunda birliğin aşı tedariği konusunda yaşadığı sorunlar hakkında soru ve eleştirileri dinledi. Von der Leyen birliğin aşıların onayı konusunda geciktiğini ve aşı üreticilerine çok fazla güvendiğini söyledi.

"Onay konusunda çok geç kaldık. Büyük miktarda üretim konusunda fazlaca iyimserdik ve belki de sipariş ettiklerimizin vaktinde teslim edileceğinden fazlaca emindik" diyen Komisyon Başkanı "Kendimize neden böyle oldu ve bundan ne ders çıkarabiliriz diye sormalıyız" şeklinde konuştu.

AB'nin 27 üye ülke için ortak sipariş verdiği aşı tedariği programını savunan Von der Leyen "Sadece bir grup büyük oyuncunun, büyük üye devletlerin acele edip diğer herkesin elinin boş kaldığını düşünemiyorum bile. Bu pazarımız ve Avrupa’nın birliği için ne anlama gelirdi" dedi.

Komisyon Başkanı aşı programının hız kazandığını ve 17 milyon kişinin aşılandığını belirterek yaz sonuna kadar toplam nüfusun yüzde 70'inin aşılanması hedefini tutturacaklarını savundu. AB üyesi ülkelerin toplam nüfusu 447 milyon seviyesinde bulunuyor.

Üreticilere eleştiri

Von der Leyen konuşmasında ilaç şirketlerine yüklenerek "Endüstri bilimin hızına ayak uydurmalı. Büyük montanlı üretim konusunda sıkıntı çıkabileceğini tamamen anlıyoruz ve üye ülkelerden buna göre aşı dağıtımlarını planlamalarını istedik. Ancak öngörülebilirliğe ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

Von der Leyen'in açıklamaları AB'de Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 500 bin sınırını geçmesinin ardından geldi. Komisyon Başkanı AB ülkelerinin vatandaşlarına aşı yapmak konusunda diğer ülkelere göre geride kalması nedeniyle baskı altında bulunuyor. Komisyon Başkanı von der Leyen daha önce de AB'nin aşı üretimindeki muhtemel zorluklar ve gecikmeler konusunu hafife aldığını itiraf etmişti.

Aşı krizi

AB üyesi ülkelerin liderleri aşı programının yavaş ilerlemesi ve aşıların yetersiz kalması nedeniyle eleştiriliyor.

AB ülkeleri ve aşı üreticileri arasında da bir süredir aşı tedariğinde yaşanan gecikmeler nedeniyle kamuoyu önünde sert bir tartışma yaşanıyor.

Von der Leyen özellikle İngiltere-İsveç ortaklı AstraZeneca’nın aşı teslimatını geciktirmesi üzerine şirketi sözleşme şartlarına uymamakla eleştirmişti.

Von der Leyen'ı eleştirenler ise onu sadece dar bir danışman çevresine bağlı kalmakla suçluyor ve bu eğilimin kompleks krizlerde ters etki yarattığını savunuyor.

AB’de bu hafta başı itibariyle nüfusun yüzde 4’ü aşılanırken bu oran İngiltere'de yüzde 17 ve ABD'de ise yüzde 11 seviyesinde bulunuyor.

DW, AP/SSB, EC

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