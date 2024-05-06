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AB'den Çin'e ticari tehdit: Ekonomimizi koruyacağız

6 Mayıs 2024

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Çin ile ticari ilişkilerin gerginleştiği bu dönemde, "AB'nin ekonomisini ve güvenliğini korumak için sert tedbirler almaktan geri durmayacaklarını" dile getirdi.

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Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Çin Devlet Başkanı ve AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen Elysee Sarayı'nın kapısında bir aradalar, arka planda selam duran bir asker ve diğer yetkililer
Çin Devlet Başkanı Cinping, Paris'te Macron ve Von der Leyen ile görüştü Fotoğraf: Gonzalo Fuentes/REUTERS

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Avrupa Birliği (AB) ile ticari tansiyonun arttığı bir dönemde Paris'te Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile bir araya geldi.

Ursula von der Leyen görüşme sonrası yaptığı açıklamada, "Çin ile ticari ilişkilerin gergin bir seyir izlediği bu dönemde, AB'nin ekonomisini ve güvenliğini korumak için sert tedbirler almaktan geri durmayacaklarını" vurguladı. "Adil davranan bir Çin hepimiz için iyidir" ifadelerini kullanan Von der Leyen, "Firmalarımızı savunacağız, ekonomimizi savunacağız. Gerekli olanı yapmakta asla tereddüt etmeyeceğiz" dedi.

AB Komisyonu Başkanı ayrıca, Çin'in sübvanse ettiği elektrikli arabalar ile çeliğin "Avrupa pazarına akın ettiğini" belirterek, bu durumdan duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

Çin'in, AB şirketlerinin kendi pazarına adil erişimine izin vermediğini de ifade eden Von der Leyen, görüşmelerde ilerleme kaydedilebileceğinden emin olmakla birlikte, "Gerekli olması halinde ticari savunma araçlarımızı tam olarak kullanmaya hazırız. Avrupa, piyasayı bozucu uygulamaları kabul edemez" dedi.

Toplantı öncesi benzer mesajlar veren Macron da, "Kıtamızın geleceği, Çin ile dengeli bir ilişki geliştirme yeteneğimize bağlı" demiş ve Brüksel ile Pekin arasındaki mevcut ilişki biçiminin güncellenmesi gerektiğini ifade etmişti.

 

AFP / AI,ET

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