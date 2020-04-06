AB'de korona tahvilleri anlaşmazlığı

Koronavirüs salgını ile mücadele eden Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, salgının ekonomik ve finansal yükünü hafifletmek için çareler arıyor. AB ülkelerinin, ekonomik krizin aşılması için dayanışma göstermesi gerektiğinde hemfikir olan farklı ülkelerden siyasetçiler, bu dayanışmanın nasıl olacağı konusunda ise görüş birliği sağlayamıyor. İtalya, İspanya ve Fransa gibi ülkeler korona tahvilleri çıkartılarak, borçların ortak bir şekilde üstlenilmesini isterken, Almanya, Hollanda gibi ülkeler ise buna karşı çıkıyor. Bu konuda ülkeler arasında yaşanan tartışma, siyasetçiler tarafından kaleme alınan ve Avrupa gazetelerinde yayımlanan farklı makalalere de yansıdı.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile Maliye Bakanı Olaf Scholz, Fransa, Yunanistan, İtalya, Portekiz ve İspanya'da yayımlanan beş gazeteye dayanışma mesajı veren, ancak korona tahvillerine değinmeyen ortak bir makale yazdı.

Makalade, Alman hükümeti koronavirüs salgınından ağır bir şekilde etkilenen Avrupa Birliği ülkelerine, krizin olumsuz ekonomik sonuçlarının giderilmesinde dayanışma güvencesi verdi. Sosyal Demokrat Partili (SPD) Maas ve Scholz, "Koronavirüs salgını sırasında Avrupa'daki dayanışmaya dair açık bir işarete ihtiyacımız var. Almanya bunun için hazır” ifadesini kullandı.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas

Alman bakanlar korona tahvilden söz etmedi

Alman bakanlar, Avrupa'nın görevinin "desteğe ihtiyacı olan bütün Avrupa Birliği (AB) ülkeleri için bir güvenlik ağı" oluşturmak olduğunu vurguladı. Ancak Maas ve Scholz'un ortak yazdığı makalede, korona krizi nedeniyle oluşan borçların Avrupa Birliği içinde paylaşılmasını öngören ve İtalya, Fransa, İspanya gibi ülkelerin istediği korona tahvillerine değinmemesi dikkati çekti.

Korona tahvillerine karşı çıkan Alman hükümetinin görüşüne vurgu yapan bakanlar, Avrupa İstikrar Mekanizması (ESM) çerçevesindeki yardımların gereken desteği sağlayacağına işaret etti. ESM'nin Euro Bölgesi ülkelerine uygun koşullarda gereken sermayeyi sağlayacağını belirten Maas ve Scholz, İtalya'nın 39 milyar euro, İspanya'nın da 28 milyar euro alabileceğini ifade etti.

Almanya Maliye Bakanı Olaf Scholz

Alman ve Fransız meclis başkanlarından dayanışma çağrısı

Almanya Federal Meclis Başkanı Wolfgang Schäuble ile Fransa Ulusal Meclis Başkanı Richard Ferrand da yazdıkları ortak makalede, korona krizinin aşılması için Avrupa'da dayanışmanın artırılmasını istedi. Schäuble ve Ferrand'ın Alman Frankfurter Allgemeine Zeitung ile Fransız Les Echos gazetelerinde yayımlanan ortak makalesinde, AB'nin "dayanışma ve finans politikası açısından bütünleşme için yeni adımlar” üzerinde düşünmesi gerektiği ifade edildi. İki parlamento başkanı, Avrupa bütçesi, Avrupa Yatırım Bankası ve ESM'nin tüm imkanlarının "esnek" bir şekilde harekete geçirilmesi ve genişletilmesini talep etti.

Alman hükümetinin aksine Fransa, korona tahvillerinin çıkartılmasını istiyor. Almanya'nın eski Maliye Bakanı Schäuble ise geçmişte de AB içindeki borçların bütün ülkeler tarafından paylaşılmasına karşı çıkan isimler arasındaydı.

AB’den Almanya üzerindeki baskıyı artırıyor

Avrupa Birliği ise Alman hükümeti üzerindeki baskıyı artırıyor. AB Komisyonunun İç Pazardan Sorumlu Üyesi Thierry Breton ile Ekonomiden Sorumlu üyesi Paolo Gentiloni de Frankfurter Allgemeine Zeitung için yazdıkları ortak makalede, korona tahvillerinin çıkartılması gerektiğini savundular. Dayanışma çağrısında bulunan AB yetkilileri, uzun vadeli tahviller için vergilerle finansmanı sağlanacak fonlar oluşturulmasını talep etti. Breton ve Gentiloni, ancak, bu fonların sadece korona krizinin ardından ekonomik kalkınmayı sağlamak için kullanılması gerektiğini vurguladı.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de Pazar günü Avrupa'nın bir "Marshall Planı"na ihtiyacı olduğunu belirterek AB'nin 2021-2027 bütçesinin buna göre şekillendirilmesi gerektiğini söylemişti.

Fransız Breton ve İtalyan Gentiloni, ortak makalade, krizden çıkışa çözüm için getirdikleri önerinin von der Leyen'ın fikrinin devamı olduğunu belirtti. AB komiserleri, Avrupa'nın ESM, Avrupa Yatırım Bankası ve AB'nin kısa çalışma destek programı "Sure"un yanı sıra korona tahvilleri gibi bir dördüncü sütuna ihtiyacı olacağının altını çizdi.

Almanya'nın yanı sıra Hollanda da, korona tahvillerini reddediyor. AB maliye bakanları Salı günü video-konferans aracılığı ile yapacakları toplantıda, mali yardımların nasıl olacağını görüşecek.

AFP,dpa/JD,BK

©️ Deutsche Welle Türkçe