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Amerika Birleşik Devletleri'nin Kiev'deki büyükelçiliği - (27.06.2013)
Kiev'deki ABD Büyükelçiliği Fotoğraf: Imago/Zumapress
PolitikaAmerika Birleşik Devletleri

ABD'den vatandaşlarına: Ukrayna'yı terk edin

52 dakika önce

ABD, Ukrayna'nın Bağımsızlık Günü öncesinde Rusya'nın saldırılarını yoğunlaştıracağı uyarısında bulunarak Ukrayna'da bulunan vatandaşlarına ülkeyi terk etmeleri çağrısı yaptı.

https://www.dw.com/tr/abdden-vatanda%C5%9Flar%C4%B1na-ukraynay%C4%B1-terk-edin/a-62897393

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'nın 24 Ağustos Bağımsızlık Günü'ne işaret ederek, Rusya'nın saldırılarını yoğunlaştırabileceği ve önümüzdeki günlerde sivil altyapı ve hükümet binalarını hedef alabileceği uyarısında bulundu. ABD'nin Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki büyükelçiliği de Bakanlığın uyarısına dikkat çekerek, Ukrayna'da bulunan vatandaşlarına mevcut karayolu bağlantıları üzerinden ülkeyi terk etme çağrısında bulundu.

Ukrayna, 1991'de eski Sovyetlet Birliği'nden ayrılmasını ilan etmesine atfen, 24 Ağustos'u Bağımsızlık Günü olarak kutluyor. 24 Ağustos, bu yıl ayrıca Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı savaşın da altıncı ayını doldurmasına denk geliyor.

Zelenskiy'nin uyarısı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de hafta sonu yaptığı açıklamada, Rusya'nın bu hafta özellikle "tiksindirici ve barbar girişimlerde bulunabileceğini" söylemişti. Bu nedenle başkent Kiev'de tüm açık hava toplantıları ve kutlamalar yasaklanırken, ülkenin ikinci büyük kenti Harkiv'e de sokağa çıkma yasağı konuldu.

Rusya, 24 Şubat'ta başlattığı savaşı sonrası Ukrayna'nın güneyindeki bazı bölgeleri kontrolü altına aldı, son aylarda da saldırılarını Ukrayna'nın doğusu ve güneyinde yoğunlaştırdı.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, 24 Şubat ile 21 Ağustos arasında 5 bin 587 sivilin hayatını kaybettiğini, 7 bin 890 sivilin ise yaralandığını açıkladı. Hayatını kaybedenlerin en az 972'sinin ise çocuk olduğu belirtiliyor.

 

AFP,Reuters / HS,ET

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