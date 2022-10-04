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Biden Ukrayna'ya destek sözü verdi.
Biden Ukrayna'ya destek sözü verdi. Fotoğraf: Liu Jie/Xinhua/IMAGO
PolitikaAmerika Birleşik Devletleri

ABD'den Ukrayna'ya: Ne kadar sürerse sürsün yanınızdayız

2 saat önce

ABD Başkanı Biden'ın Ukrayna lideri Zelenskiy ile telefon görüşmesinde açıkladığı 625 milyon dolarlık ek yardımla birlikte Kiev'e sağlanan toplam askeri desteğin miktarı 17,5 milyar dolara çıktı.

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ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Beyaz Saray'ın verdiği bilgilere göre, Biden Zelenskiy'e 625 milyon dolar değerinde ek askeri destek sözü verdi. Biden'ın açıkladığı yeni destek paketinde, Yüksek Performanslı Topçu Roket Sistemleri'nin (HIMARS) yanı sıra mermi ve zırhlı araçların da yer alacağı bildirildi.

Biden'ın görüşmede, ABD'nin Rusya'nın Ukrayna'da ilhak ettiği bölgeleri hiçbir zaman tanımayacağını temin ettiği belirtildi. Biden'ın ayrıca, Ukrayna'yı Rusya saldırganlığından korumak için "ne kadar sürerse sürsün destekleme" sözü de verdiği bildirildi.

Böylelikle, ABD'nin Ukrayna'ya savaş başından bu yana yaptığı askeri desteğin tutarı 17 milyar 500 milyon dolara yükselmiş oldu. Söz konusu yardımların büyük bir kısmı, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal ettiği 24 Şubat'tan bu yana geçen zaman içinde Kiev'e ulaştırılmış oldu. ABD geçen hafta da Ukrayna'ya 1 milyar 100 milyon dolarlık yeni silah ve ekipman yardımı sağlanacağını duyurmuştu.

Lettland Riga Übung HIMARS-Artilleriesystem
Fotoğraf: Roman Koksarov/AP/picture alliance

Ukrayna Herson'da bazı bölgeleri geri aldı

Rusya Savunma Bakanlığı'nın yayınladığı bir haritaya göre, Ukrayna ordusu Rusya'nın ilhak ettiği dört bölgeden biri olan Herson'da bazı bölgeleri geri almayı başardı. Haritada, Rus güçlerinin Herson'da son günlerde ciddi bölgesel kayıplar verdiği dikkat çekti.

Ukrayna ordusu, gelişmelerle ilgili açıklamasında Herson'daki Rus kuvvetlerinin "moralinin bozulduğunu" ve pozisyonlarına geri çekildiklerini, mühimmat depolarını ve köprüleri yok ettiklerini iddia etti. Ukrayna İçişleri Bakan Yardımcısı Yevhen Yenin ise isim vermeden Ukrayna ordusunun Herson'da 50 köy ve kasabayı geri aldığını ifade etti.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Bütün bunlar birliklerimizin hücumunu yavaşlatma amacına hizmet ediyor" denildi.

Rusya, Ukrayna'nın doğusunda işgal ettiği dört bölge olanLuhansk, Donetsk, Herson ve Zaporijiya'yı geçen hafta ilhak etmişti.

Reuters,dpa, AFP/BÖ,BK

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