ABD'den Ukrayna’ya 800 milyon dolarlık silah yardımı

Rusya'nın Ukrayna’da sürdürdüğü savaşın şiddetini artıracağına ilişkin haberler gelirken ABD Kiev'e ağır silah ve teçhizatı da kapsayan 800 milyon dolarlık yeni bir askeri yardımda bulunacaklarını açıkladı.

Rusya'nın Ukrayna'nın doğusunda büyük bir saldırıya hazırlandığı haberleri gelirken, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Kiev'e yönelik askeri desteğini daha da artırma kararı aldığını duyurdu. ABD, Ukrayna'ya yönelik askeri desteğini yeni bir paket ile 800 milyon dolar daha artıracağını duyurdu.

ABD’nin bu askeri yardımında, topçu sistemleri, toplar, tank, zırhlı askeri araçlar ve helikopterler gibi ağır silahlar da yer alıyor. Yeni yardım paketinde dair açıklama, ABD Başkanı Joe Biden'ın Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenksiy ile yaptığı telefon görüşmesi sonrasında yazılı olarak duyuruldu.

ABD’nin silahları Rusya’ya karşı kullanıldı

Açıklamada pakette Rusya'nın Ukrayna'nın doğusunda gerçekleştireceği öngörülen büyük çaplı askeri operasyona karşı kullanılabilecek yeni ve çok etkili askeri sistemlerin de bulunduğu kaydedildi.

Biden'ın açıklamasında, ABD'nin şimdiye kadar yaptığı askeri yardımda yer alan silahların Rusya'ya ağır darbeler verdirdiği de bildirildi. Biden, "Rusya Donbas'ta saldırılarını yoğunlaştırırken ABD Ukrayna'ya kendisini savunmasına yarayacak yardımları yapacaktır" dedi.

Batılı ülkeler, Rus güçlerinin Ukrayna'nın başkenti Kiev ve çevresinden geriye çekilmesini ülkenin doğusunda şimdiye kadar görülenden çok daha kapsamlı ve ağır bir saldırıya yönelik yaptığı hazırlığın bir parçası olarak tahmin ediyor.

Fotoğraf: Felipe Dana/AP/picture alliance

ABD, Ukrayna'ya silah desteğini artırma yönünde karar alırken, Rusya ise Ukrayna'nın Kiev'deki askeri kumanda merkezini hedef almakla tehdit etti.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Ukrayna birliklerinin sabotaj girişiminde bulunduğu ve Rus topraklarına saldırdığını görüyoruz" ifadesi yer aldı ve bunların devam etmesi halinde Rusya'nın Ukrayna’nın kumanda yapılarını hedef alacağı belirtildi.

Savaş suçu işlendiğine yönelik ipuçları artıyor

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasıyla başlayan savaş yedinci haftayı geride bırakırken Rusya'nın saldırılarında savaş suçu işlediğine dair verilerin de arttığı haber veriliyor. Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Karim Khan, sokaklarında bulunan ceset görüntüleriyle dünya kamuyounun tanıdığı Buça kentini ziyareti sonrasında yaptığı açıklamada, ülkenin tamamının "suç mahalli" haline geldiğini ifade etmişti.

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın (AGİT) hazırladığı bir rapora göre de, Rus askerlerinin Ukrayna'daki saldırılarında kasten insan öldürmek ve sivilleri kaçırmak gibi suçların da aralarında yer aldığı ağır insan hakları ihlalleri yaptıklarına dair inandırıcı kanıtlar bulunuyor.

Biden ilk kez soykırım sözcüğünü kullanmıştı

Rus güçlerinin Ukrayna'da işlediği suçları ABD Başkanı Biden Salı günü ilk kez açık ve net biçimde "soykırım" olarak nitelemişti. Bu sözlerine Kanada'dan destek gelirken Almanya ve Fransa'nın çekimser davrandığı görüldü. Almanya Başbakanı Olaf Scholz savaş suçu işlendiğinden bahsederken, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron "gerilimi tırmandıracak ifadelerden" kaçınılması gerektiğini kaydetti. Rusya da "Biden’ın soykırım suçlamalarını kabul edilemez" diyerek geri çevirdi.

Biden daha önce de Rusya ile ilgili açıklamalarında sert çıkışlar yapmış, Washington kimi açıklamaları sonrasında diplomatik düzletmelere gitmişti. Soykırım kavramını kullanması sonrasında ise ABD Dışişleri Bakanlığı'nın da Başkan Biden'ın sözlerinin arkasında durduğu görüldü.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'da yaşananların bir "kaza" olmadığını vurguladı. Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Victoria Nuland, Rusya ve ordusunun Ukrayna ve sivil halka yönelik yaptıklarının Moskova'nın aldığı bilinçli bir karar olduğunu vurguladı.

Duda: Bu savaş değil terörizm

Ukrayna'nın başkenti Kiev'i ziyaret eden Polonya Devlet Başkanı Andrzej Duda, Rus güçlerinin Ukraynalı sivillere yönelik yaptıklarını "Bu bir savaş değil, terörizm" sözleriyle yorumladı. Baltık ülkelerinden mevkidaşları ile dün Kiev'i ziyaret eden Duda Ukrayna Devlet Baksanı Zelenskiy ile bir basın toplantısı da düzenlediler. Ülkedeki sivillere yönelik katliam karşısında da derin sarsıntı yaşadıklarını ifade ettiler.

Litvanya Devlet Başkanı Gitanas Nauseda, Ukrayna lideri Zelenskiy’nin Buça’dan çok daha kötü durumda olduğunu söylediği, Kiev yakınlarındaki Borodianka’yı ziyareti sonrası yaptığı açıklamada "Böylesi savaş barbarlığının 21’nci yüzyıl Avrupa'sında yaşanıyor olmasına inanmakta güçlük çekiyorum, ancak maalesef bu bir gerçek" diye konuştu.

AFP/ETO,TY