ABD'den Ukrayna'ya 6 milyar dolarlık askeri destek paketi

Ukrayna'ya destek paketinin Kongre'den geçmesinin ardından Washington ek bir yardım paketi açıkladı. Ancak Kiev için öngörülen 6 milyar dolarlık uzun vadeli askeri desteğin teslimatı aylar, hatta yıllar alabilir.

ABD, Ukrayna'ya 6 milyar dolarlık uzun vadeli ek askeri yardım paketi açıkladı. ABD Savunma Bakanı Llyod Austin, Ukrayna'nın Rusya'ya karşı savaşında destek için Washington'ın 6 milyar dolarlık bir yardım paketini devreye sokacağını duyurdu. Bunun şimdiye kadar Ukrayna taahhüt ettikleri en büyük yardım paketi olduğunu ifade eden Austin, askeri destek paketine insansız hava araçları savunmasının yanı sıra Patriot hava savunma sistemleri için füzelerin de dahil olduğunu belirtti.

Austin'in açıklaması, Cuma günü çevrimiçi gerçekleştirilen Ukrayna Savunma Temas Grubu toplantısının ardından geldi. Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy, toplantıdan önce Batılı müttefiklere seslenerek özellikle uzun menzilli füze ve hava savunma sistemleri konusunda daha fazla destek çağrısında bulunmuştu.

ABD iç siyasetinde büyük tartışmalara yol açan yardım konusu aylarca beklemede kaldıktan sonra hafta başında Kongre, Kiev'e yaklaşık 61 milyar dolarlık yardıma yeşil ışık yakmıştı. ABD başkanı Joe Biden, Kongre'nin onayının ardından Çarşamba günü derhal bir milyar dolarlık bir askeri yardım paketinin devreye sokulacağını ve ilk etapta bu paket çerçevesinde Amerikan ordusu rezervlerinden hava savunma teçhizatı, füze ve zırhlı araçları içeren askeri yardımın derhal Ukrayna'ya gönderileceğini duyurmuştu. Yardımların bir kısmının da Avrupa'daki Amerikan üslerinde depolanacağı kaydedilmişti.

Uzun vadeli yerdımların teslimatı aylar, hatta yıllar alabilir

Ukrayna'ya en fazla destek veren müttefik konumundaki Washington'ın öngördüğü uzun vadeli askeri yardım programının parçası olarak ise Amerikan savunma şirketlerine yeni ekipmanların üretilmesi için ihale verilmesi planlanıyor. Bu nedenle, silahların Ukrayna'ya teslimatının aylar, hatta yıllar sürebileceği belirtiliyor. Teslimatların savunma sanayisinin üretim hızına bağlı olduğu belirten Savunma Bakanı Austin, bu hızın savunma sistemlerine göre de farklılık gösterebileceğine dikkat çekti.

Washington'ın Ukrayna'nın direnişine destek adına teslimat sürecini hızlandırmak için elinden geleni yapacağını kaydeden Bakan, bu yeni destekle Kiev'in daha güçlü hale geleceğini ifade etti. Austin, "Ukrayna'nın başarılı olmasını gerçekten istiyoruz" diye konuştu.

ABD'nin iki yılı aşkın süredir Rusya'yla savaş halinde olan Ukrayna'ya desteğini sürdürme konusundaki kararlılığının altını çizen Bakan, Rus lider Vladimir Putin'in olası zaferinin güvenlik açısından ciddi küresel sonuçlar doğuracağını ifade etti.

ABD Genelkurmay Başkanı Charles Brown da "karşılık verilmeyen saldırganlığın daha fazla saldırganlığa yol açacağını" savunarak, İkinci Dünya Savaşı'nın başlangıcına atıfta bulundu.

İspanya'dan da destek kararı

Cuma günü bir başka Batılı müttefik daha Kiev'e yeni askeri destek açıklamasında bulundu. İspanyol El País gazetesinin haberini teyit eden İspanya Savunma Bakanı Margarita Robles Patriot füzelerinin Ukrayna'ya gönderileceğini duyurdu. Robles, gündemde olan uçaksavar fırlatıcılarının yanı sıra Patriot sistemi radarı ve kontrol ünitelerinin teslimatı konusunda ise açıklama yapmadı.

Almanya da kısa süre önce üçüncü bir Patriot sisteminin Ukrayna'ya teslim edildiğini açıklayarak diğer Batılı ülkelere de benzer adımlar atmaları çağrısında bulunmuştu.

DW,dpa/SÖ,JD

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