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ABD, Tayvan'a 1,1 milyar dolarlık silah ve teçhizat satışına onay verdiFotoğraf: Sam Yeh/AFP
PolitikaAmerika Birleşik Devletleri

ABD'den Tayvan'a 1,1 milyar dolarlık silah satışına onay

1 saat önce

ABD, Tayvan'a 1,1 milyar dolarlık silah ve teçhizat satışına onay verdi. Çin, silah satışına tepki gösterdi.

https://www.dw.com/tr/abdden-tayvana-11-milyar-dolarl%C4%B1k-silah-sat%C4%B1%C5%9F%C4%B1na-onay/a-63009940

Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Çin ile yaşanan gerginliğe rağmen Tayvan'a 1 milyar dolardan fazla değerde silah ve teçhizat satışına onay verdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından Cuma günü yapılan açıklamada, 1 milyar 100 milyon dolar tutarındaki silah ve teçhizat satışına onay verildiğini duyurdu.

Onaylanan silah ve teçhizat paketi, 2013 yılından beri Tayvan'da devrede olan Raytheon füze erken uyarı sisteminin 665 milyon dolara bakımını ve güncellenmesini de kapsıyor.

Paket ayrıca 355 milyon dolar tutarında 60 adet Harpoon Blok-II gemi savar füzesi ile F-16 uçaklarında kullanılan 85 milyon 600 bin dolar tutarında 100 adet Sidewinder taktik füzesini de içeriyor. 

ABD Dışişleri Bakanlığı açıklamasında satışına onay verilen silah ve teçhizatın "Tayvan'ın güvenliği açısından vazgeçilmez" olduğunu vurguladı. Bakanlık, Çin'e de "Tayvan'a yönelik askeri, diplomatik ve ekonomik baskılara son verilmesi ve Tayvan ile amaca uygun diyaloğa başlaması" çağrısında bulundu.

Çin'den tepki

Çin ise ABD'nin Tayvan'a silah ve teçhizat satışına onay vermesine tepki gösterdi. Çin'in ABD Büyükelçiliği Sözcüsü Liu Pengyu, Tayvan'a yönelik silah paketinin Washington ve Pekin arasındaki ilişkiler açısından ciddi bir tehdit olduğunu belirterek, satıştan vazgeçilmesi gerektiğini belirtti. Sözcü, "Çin duruma ilişkin gelişmeler ışığında meşru ve gereken önlemleri kararlılıkla alacak" ifadesini kullandı.

Tayvan-Çin gerginliği Türkiye'yi nasıl etkiler?

Tayvan 1949 yılında Çin'den ayrılmasına rağmen, Pekin Tayvan'ı kendi toprağı olarak görüyor ve gerekirse askeri güç kullanarak, Tayvan'ın Çin'e bağlanmasını istiyor. Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşın ardından, Çin'in de Tayvan'a yönelik benzer bir hamlede bulunması yönündeki kaygılar artmıştı.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan'ı ziyaret etmesi bölgede tansiyonu yükseltmişti. Çin, Pelosi'nin ziyaretine tepki olarak Tayvan açıklarında tarihinin en büyük deniz askeri tatbikatını düzenlemişti.

ABD, Tayvan'daki hükümete destek vermesine karşın diplomatik olarak Taipei'yi değil, Pekin'i tanıyor. Bölgede statükonun sürmesinden yana olan Washington, Tayvan'ın resmi olarak bağımsızlık ilan etmesine ya da Çin tarafından zorla ele geçirilmesine de karşı.

AFP, Reuters, DW/JD, SÖ

 

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