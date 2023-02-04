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Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Hazine Bakanlığı Terörizm ve Mali İstihbarattan sorumlu Hazine Müsteşarı Brian Nelson
Brian NelsonFotoğraf: Rod Lamkey/ZUMA Wire/IMAGO
PolitikaTürkiye

ABD'den Türkiye'ye yaptırım uyarısı

2 saat önce

ABD Hazine Bakanlığı Müsteşarı Nelson, Türkiye'nin yaptırım riski ile karşı karşıya kalabileceğini belirtti. Nelson ayrıca, Türkiye'nin Rusya ile ilişkilerinden dolayı G7 pazarına erişimini kaybedebileceğini ifade etti.

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Ankara ve İstanbul'da temaslarda bulunan Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Hazine Bakanlığı Terörizm ve Mali İstihbarattan sorumlu Hazine Müsteşarı Brian Nelson, "Türk işletmeleri ve bankaları, yaptırım uygulanan Rus kuruluşlarıyla iş yaparak yaptırım riski ve G7 pazarlarına erişimlerini kaybetme riski ile karşı karşıya kalabilir" uyarısında bulundu.

"Rusya'ya yönelik uluslararası yaptırımlar ve ihracat kontrolleri" gündemi ile temasları kapsamında Türkiye Bankalar Birliği ile bir araya gelen Nelson, Türk işletmeleri ve bankalarının "Rus askeri-endüstriyel kompleksi tarafından kullanılabilecek potansiyel ikili kullanıma sahip teknoloji aktarımları ile ilgili işlemlerden uzak durmak için ilave önlem almalaları" gerektiğini dile getirdi.

Rus oligarklar ve hükümet yetkililerinin Türkiye'de mülk ve yat satın almaya, iş yapmaya ve mülkleri için hizmet almaya devam ettiklerini ifade eden Nelson, Bankalar Birliği'ndeki konuşmasında, "Yaptırım risklerini azaltmak için, finansal kurumlar olarak hepinize, özellikle istismara müsait sektörler de dâhil olmak üzere, Rus kurum ve şahısları ile yapılan işlemlerde daha fazla denetim yapma çağrısında bulunuyorum" dedi.

"Türkiye'nin Rusya'ya olan ticari bağımlılığının farkındayız"

ABD Hazine Bakanlığı'nın, Terörizm ve Mali İstihbarattan sorumlu Hazine Müsteşarı Brian Nelson konuşmasında, Türkiye'nin Rusya'dan enerji ithalatına ve tarım ürünleri ticaretine olan bağımlılığının farkında olduklarını ve bu ekonomik faaliyetler üzerindeki olumsuz etkilerin azaltılması için çalışmaya devam ettiklerini belirtti. Nelson öte yandan, "Bununla birlikte, geçtiğimiz yıl Türkiye'nin Rusya'ya yaptığı zorunlu olmayan ihracatta kaydedilen belirgin artış, Türk özel sektörünü itibar ve yaptırım risklerine karşı özellikle savunmasız hâle getirmektedir" uyarısını dile getirdi.

Türkiye'nin, "çatışma bölgelerine yakın uluslararası bir ticaret merkezi olarak, diğer haydut devletler, terörist gruplar, organize suçlular ve yolsuzluğa bulaşmış aktörler tarafından istismar edilmesi de dâhil, kırılganlık yaratan zorluklarla karşı karşıya olduğunu" vurgulayan Brian Nelson, "Hükümetler olarak, uluslararası ortamdaki bu tehditleri engellemek için çalışmakla beraber, bildiğiniz üzere, hükümetlerin genellikle değişen yasadışı finans tehditlerine karşı özel sektör kadar hızlı uyum sağlayamadığı alanlar da mevcut. Bu nedenle, Türk finansal sisteminin bütünlüğünü korumak ve ticari itibarınıza yönelik riskleri azaltmak için bağımsız adımlar atılması çağrısında bulunuyorum" ifadelerini kullandı.

 

ANKA / ET, EC

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