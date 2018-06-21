 ABD′den Türkiye′ye S-400 tehdidi | TÜRKİYE | DW | 26.06.2018

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

TÜRKİYE

ABD'den Türkiye'ye S-400 tehdidi

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan üst düzey bir yetkili F-35 uçaklarının Türkiye'ye satışının S-400'ler nedeniyle iptal edilebileceğini söyledi.

Geçen hafta Forth Worth'taki ilk F-35 uçağının teslimat töreninde Tümgeneral Reha Ufuk Er bir konuşma yapmıştı.

Geçen hafta Forth Worth'taki ilk F-35 uçağının teslimat töreninde Tümgeneral Reha Ufuk Er bir konuşma yapmıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Avrupa ve Avrasya İlişkilerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Wess Mitchell, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri alımından vazgeçmemesi durumunda F-35 savaş uçakları satışının tehlikeye gireceğini söyledi.

Mitchell ABD Senatosu'ndaki Dış İlişkiler alt komisyonunda verdiği ifadede, S-400 sistemlerinin alınması durumunda, Türkiye'nin ABD'nin Rus savunma sanayisi ile ticaret yapan ülkelere yönelik yaptırım listesine dâhil edilebileceğini belirtti.

Wess Mitchell

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Avrupa ve Avrasya İlişkilerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Wess Mitchell

Müsteşar Yardımcısı, "Bu konuda her aşamada gayet net davrandık: S-400 füzelerinin alımı Türkiye ile ABD arasındaki askeri-sınai işbirliğini kaçınılmaz olarak etkileyecektir ve buna F-35'ler de dâhil" ifadesini kullandı.

Türkiye'yi "önemli bir müttefik ve ortak" sözleriyle niteleyen Mitchell, iki ülkenin istihbarat ve diğer alanlarda yakın bir şekilde çalışmasını överken, S-400 alımlarının ise işleri karıştırma ihtimali barındırdığını kaydetti.

Müsteşar Yardımcısı ayrıca Trump yönetiminin, ABD Kongresi'nin onayı olmadan da gerekirse F-35'lerin Türkiye'ye transferine engel olabileceğini söyledi.

Kısaca CAATSA olarak bilinen ve "Yaptırımlar Aracılığıyla Amerika'nın Rakiplerine Karşılık Vermek" isimli yaptırım yasaları Rusya'nın yanı sıra, İran ve Kuzey Kore'nin savunma sanayilerini ve onlarla iş yapan birey ve şirketleri hedef alıyor.

Teslimat günü Senato'dan girişim

Türkiye'nin ABD'den satın almayı planladığı 100 adet F-35 savaş uçağının ilki geçen hafta Perşembe günü Teksas eyaletinin Forth Worth kentinde düzenlenen bir tören ile teslim edilmişti. İkinci uçağın da önümüzdeki günlerde teslim edilmesi bekleniyor.

İlk aşamada ABD sınırları içinde kalacak ve Türkiye'den giden pilotlara ve teknik ekibe gerekli eğitimlerin verilmesi için Arizona eyaletindeki Luke Hava Kuvvetleri Üssü'ne konuşlandırılacak olan uçakların Türkiye'ye gönderilmemesi için ise ABD Senatosu aynı gün yeni bir hamle yapmıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı ve dış yardımların 2019 bütçesinin belirlendiği tasarıya bir ekleme yapan Senato Tahsisat Komitesi, Türkiye'nin satın almayı planladığı uçakların transferinin gerçekleştirilmesi için Rusya'dan yapılacak S-400 alımından vazgeçilmesi şartı getirmişti.

Komite, ayrıca ABD Dışişleri Bakanı'ndan Türkiye'nin Rusya ile yaptığı S-400 anlaşmasını iptal ettiği yönünde teyit geldiği takdirde F-35'lerin transferine izin verilmesini önermişti.

S-400 hava savunma sistemleri

ABD Senatosu, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 füzeleri alımından vazgeçmesini talep ediyor

ABD Kongresi'ndeki engelleme süreci

ABD Kongresi'nin üst kanadı Senato ve alt kanadı Temsilciler Meclisi, F-35 uçaklarının Türkiye'ye transferinin engellenmesi için geçtiğimiz haftalarda bir takım girişimlerde bulunmuştu.

Geçen hafta başında Senato'dan geçen bir tasarıda, Türkiye'nin Rusya'dan satın almayı planladığı S-400 hava savunma sistemleri ve ABD'li papaz Andrew Brunson'ın tutukluluğu dolayısıyla Ankara'nın F-35 programından çıkarılması talep ediliyor.

Tasarının benzer bir versiyonu da geçen ay Temsilciler Meclisi'nde kabul edilmişti. ABD'nin yılık savunma stratejisinin çerçevesini belirleyen ve Ulusal Yetkilendirme Yasası (NDAA) olarak bilinen düzenleme Kongre'nin her iki kanadındaki ilgili komitelerde hâlen görüşme aşamasında.

Her iki kanattan Kongre üyelerinin üzerinde anlaşacağı nihai metin daha sonra ABD Başkanı Donald Trump'ın onayına sunulacak. Nihai versiyonda Senato'dan geçen yaptırımların yer alması ve bu metnin Trump tarafından onaylanması hâlinde, Türkiye F-35 programından çıkarılacak ve o ana kadar teslim edilen uçakların ABD topraklarından Türkiye'ye götürülmesi engellenecek. Ayrıca uçakların F-35 programı kapsamında Türkiye'de yapılan tüm parçaları da yeni üretilecek jetlerde yer almayacak.

Türkiye, günümüz teknolojisine sahip radarların birçoğuna yakalanmama özelliği bulunan ve askeri terminolojide "Beşinci Nesil Jet Avcı Uçağı" olarak geçen F-35 projesine 2002 yılında 175 milyon dolarlık bir katkı yapma taahhüdüyle dâhil olmuştu.

DW,rtr/ÇÖ,BK

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Türkiye'ye ilk F-35'in teslimatı yapıldı

Türkiye'nin ABD'den satın almayı planladığı F-35 uçaklarından ilkinin teslimatı Teksas eyaletinde yapıldı. Bu arada uçakların Türkiye’ye transferinin engellenmesi için Senato'dan yeni bir hamle geldi. (22.06.2018)  

Kongre kararına rağmen F-35'ler nasıl teslim ediliyor?

Türkiye, F-35 transferinin önlenmesi için ABD Kongresi'nde yapılan girişimlere rağmen bugün ilk iki uçağını teslim alacak. Peki Kongre'nin kararına karşın uçakların Türkiye'ye teslimatı ne anlama geliyor? (21.06.2018)  

ABD Senatosu'ndan Türkiye'ye F-35 satışını bloke eden tasarıya onay

Amerikan Senatosu Türkiye’ye F-35 savaş uçağı satışını bloke eden maddelerin de yer aldığı Savunma Bakanlığı bütçe yasa tasarısını kabul etti. (19.06.2018)  

Ankara'dan ABD'ye F-35 mesajı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ABD’nin Türkiye’ye F-35 satışını iptal etmesinin kabul edilemeyeceğini söyledi. Çavuşoğlu, "İptal ederlerse karşılığını alırlar" dedi. (06.05.2018)  

Türkiye'den ABD Senatosu'nun F-35 kararına tepki

Başbakan Binali Yıldırım ABD Senatosu’nun Türkiye’ye F-35 satışını bloke eden karar tasarısını onaylamasını, "Esef verici" diye yorumladı. (19.06.2018)  

ABD'den Ankara'ya yaptırım uyarısı

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wess Mitchell, Ankara'nın Suriye’deki taktik hedeflerine ulaşmak için Moskova'ya verdiği imtiyazlar nedeniyle Türkiye'nin yaptırımlara maruz kalabileceğini söyledi.  (19.04.2018)  

Benzer içerik

Frankreich Le Bourget Luftfahrtmesse Lockheed Martin F-35

Kongre kararına rağmen F-35'ler nasıl teslim ediliyor? 21.06.2018

Türkiye, F-35 transferinin önlenmesi için ABD Kongresi'nde yapılan girişimlere rağmen bugün ilk iki uçağını teslim alacak. Peki Kongre'nin kararına karşın uçakların Türkiye'ye teslimatı ne anlama geliyor?

USA Texas Forth Worth | F-35 Kampfflugzeug für Türkei

Türkiye'ye ilk F-35'in teslimatı yapıldı 22.06.2018

Türkiye'nin ABD'den satın almayı planladığı F-35 uçaklarından ilkinin teslimatı Teksas eyaletinde yapıldı. Bu arada uçakların Türkiye’ye transferinin engellenmesi için Senato'dan yeni bir hamle geldi.

Türkei Premierminister Binali Yildirim Ankara Rede Parlament

Türkiye'den ABD Senatosu'nun F-35 kararına tepki 19.06.2018

Başbakan Binali Yıldırım ABD Senatosu’nun Türkiye’ye F-35 satışını bloke eden karar tasarısını onaylamasını, "Esef verici" diye yorumladı.

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Symbolbild Türkei Oppositionspartei MHP (picture-alliance/AP Photo/E. Gurel)

MHP: OHAL uzatılmalı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Kalaycı, Gülen tehdidi ve Kandil’e yönelik operasyonu gerekçe göstererek Olağanüstü Hal uygulamasına devam edilmesi gerektiğini savundu. 

FOTO-GALERİ

default

Sayılarla Alman Milli Takımı

Dünya Kupası'nın son şampiyonu Almanya, bu turnuvanın da favorilerinden. Daha önce dört kez kupaya uzanan Panzerler'in milli takım tarihindeki çarpıcı istatistikleri derledik. 