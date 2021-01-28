ABD'den Türkiye'ye: S-400 konusundaki duruşumuz değişmedi

ABD hükümeti Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 hava savunma sisteminden vazgeçmesi yönündeki çağrısını tekrarladı. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby Cuma günü Washington'da düzenlediği basın toplantısında Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400'lere ilişkin bir soruya yanıt verdi.

S-400'lere işaret ederek, "Bu konudaki duruşumuz değişmedi" diyen Pentagon Sözcüsü Kirby, "Türkiye'ye S-400 sistemini elinde tutmama çağrısı yapıyoruz" şeklinde konuştu.

"Türkiye'nin uzun yıllardır değerli bir NATO müttefiki" olduğunu belirten Kirby, ancak S-400 hava savunma sistemi satın alma kararının Türkiye'nin "ABD ve NATO müttefiki olarak taahhütleri ile uyuşmadığını" kaydetti.

Kirby sözlerini şöyle sürdürdü: "Son 10 yılda Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri'nden Patriot savunma sistemi almak için çok sayıda fırsatı oldu ama bunun yerine Rusya'ya gelir, erişim ve nüfuz sağlayan S-400'leri satın almayı tercih etti."

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Ne olmuştu?

Türkiye eski Başkan Barack Obama döneminde Patriot alımı konusunda Washington ile uzlaşma sağlamaması üzerine Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi almaya karar vermişti. NATO sistemleri ile uyumlu olmadığı ve Rusya'nın S-400'ler üzerinden NATO uçaklarıyla ilgili önemli bilgileri elde edilebileceği endişeleri ile Batılı müttefiklerinin itirazlarına rağmen, Türkiye 2,5 milyar dolara S-400'leri satın almıştı.

S-400'ler nedeniyle yaptırım kararı alan Washington, Türkiye Savunma Sanayi Başkanlığı'na ABD'den ihracatı yasaklamıştı. Ayrıca Türkiye, F-35 savaş uçakları programından çıkartılmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden döneminde F-35'ler konusunda "daha olumlu adımlar atmasını" temenni ettiğini ifade etmişti. Ancak, Biden'in başkanlığı devralmasından bu yana ABD ile Türkiye arasındaki en üst temas ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın arasında oldu. Sullivan ve Kalın'ın bu hafta içinde yaptığı telefon görüşmesinde, S-400 ve F-35 gibi iki ülke arasında anlaşmazlık yaratan konuların yeni bir perspektifle çözüme kavuşturulması için ortak çaba sarf edilmesi gerektiği kaydedilmişti.

AFP,DW/JD,BÖ

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