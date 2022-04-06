  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Öne çıkan konular
Ukrayna Krizi
Koronavirüs
Symbolbild USA Türkei Beziehungen
Fotoğraf: picture-alliance/AA/C. Ozdel
PolitikaTürkiye

ABD'den Türkiye'ye mesaj: Kirli paranın havuzu olmayın

Gülsen Solaker
1 saat önce

ABD'den Türkiye'ye "Rus oligarkların kirli parası için havuz olmamaya dikkat etmeli" mesajı geldi. ABD Büyükelçiliği, ABD'li yetkililerin Ankara'daki temaslarıyla ilgili DW Türkçe'nin sorularını yanıtladı.

https://www.dw.com/tr/abdden-t%C3%BCrkiyeye-oligark-mesaj%C4%B1-kirli-paran%C4%B1n-havuzu-olmay%C4%B1n/a-61383029

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden'ın üzerinde anlaştığı "Stratejik Mekanizma" kapsamında iki ülke dışişleri ve ticaret bakanlıkları yetkilileri Ankara'da bir araya gelerek ilişkilerin çeşitli alanlarda geliştirilmesini ele aldı.

Bu çerçevede ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşlerden Sorumlu Müsteşarı Victoria Nuland, geçtiğimiz günlerde Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ile bir araya geldi. ABD Ticaret Bakanlığı Müsteşarı Marisa Lago da iki ülkenin ekonomik ve ticari boyutundaki işbirliğini geliştirmek üzere dün ve bugün Ankara'da temaslarda bulundu.

Bu görüşmeler sonrası ABD'den Türkiye'ye Rusya'ya uygulanan yaptırımlarla ilgili olarak "Rus oligarkların kirli parası için havuz olmamaya dikkat etmeli" mesajı geldi.

Görüşmelerin ardından DW Türkçe'nin Batılı ülkelerin Rusya yaptırımları ve Türkiye'nin pozisyonu ile ilgili sorusunu yanıtlayan Büyükelçilik Sözcüsü Julie Eadeh, "Sayın Nuland 4 Nisan'da Türk yetkililerle Ankara'da bir araya geldi. Kendisinin de söylediği gibi, Türkiye'nin dikkatli olması ve topraklarının yaptırımlardan kurtulunmasına ya da Rus oligarkların kirli parası için havuz olmasına izin vermemesi çok önemli" ifadelerini kullandı.

ABD ve bazı Batılı müttefikler Rusya'ya Ukrayna saldırısı nedeniyle çeşitli yaptırımlar uygulama kararı alırken, iki ülke ile de yakın ilişkisi bulunan ve kolaylaştırıcı rol üstlenen Türkiye yaptırımlara uymayacağını belirtmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşlerden Sorumlu Müsteşarı Victoria Nuland
ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşlerden Sorumlu Müsteşarı Victoria NulandFotoğraf: Alex Brandon/Pool/ZUMA/imago images

"Ticari ilişkiler daha da gelişebilir"

Lago'nun görüşmeleri ile ilgili soruya karşılık ise Türkiye ile ABD arasındaki ticaret ve ekonomik ilişkilerin bu temaslarla geliştirilmesinin önemine de değinen Eadeh, 2021 yılında Türkiye'den ABD'ye yapılan ihracatta yüzde 45 artış olduğuna ve 16 milyar dolara ulaştığını kaydetti.

ABD'nin Türkiye'nin dördüncü en büyük ticaret ortağı olduğunu hatırlatan Sözcü Eadeh, iki ülke ticari ilişkilerinin daha da geliştirilmesinin mümkün olduğunu belirtti.

"Enerji işbirliğimiz sürecek"

Eadeh, iki ülkenin enerji alanındaki işbirliği ile ilgili olarak da Türkiye'nin son yıllarda enerji kaynaklarının güvenliği ve çeşitliliği konusunda önemli gelişmeler kaydettiğini söyledi.

Bu kapsamda Türkiye'nin yenilenebilir enerji ile ilgili gelişmelerde de öncü olduğunu belirten Eadeh, "ABD olarak Türkiye ile enerji güvenliğinde daha çok işbirliği yapmayı bekliyoruz" dedi.

Ankara'da ABD Büyükelçiliği binası
Ankara'da ABD Büyükelçiliği binası Fotoğraf: picture-alliance/NurPhoto/D. Cupolo

Nuland - Önal görüşmesi sonrası ortak açıklama

Victoria Nuland ve Büyükelçi Sedat Önal görüşmesinin ardından yapılan yazılı açıklamada ise görüşmede "ekonomik ve savunma işbirliği, terörle mücadele, bölgesel ve küresel meseleler dahil olmak üzere iki ülkenin ortak çıkarlarının bulunduğu konu başlıklarının gözden geçirildiği" belirtildi.

Açıklamada, "Türkiye ve ABD, Ukrayna'nın egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün korunmasına dair ortak taahhütlerini yinelemişlerdir. ABD, Türkiye'nin savaşa adil ve diplomatik bir çözüm bulunmasını kolaylaştırmak amacıyla sergilediği çabaları memnuniyetle karşılamıştır" denildi.

Sonraki bölüme git Bu konuda daha fazla içerik

Bu konuda daha fazla içerik

Rus birliklerinin Ukrayna'nın başkenti Kiev'in kuzeybatısında yer alan Buça kentinden çekilmesinin ardından basına yansıyan görüntüler

Biden: Putin savaş suçundan yargılanmalı

Biden: Putin savaş suçundan yargılanmalı

ABD Başkanı Biden, Ukrayna’nın Buça kentinde Rus birliklerin çekilmesiyle ortaya çıkan görüntüler nedeniyle Rusya Devlet Başkanı Putin’in savaş suçlarından yargılanması için çağrıda bulundu.
Politika
4 Nisan 2022

ABD: Bu geri çekilme değil, yeniden konumlanma

ABD: Bu geri çekilme değil, yeniden konumlanma

Rusya'nın Kiev yakınlarında askeri faaliyetlerini azaltacağını açıklamasına Ukrayna ve ABD ihtiyatlı yaklaştı. Bunun bir geri çekilme değil, "yeniden konumlanma" olabileceği vurgulandı.
Politika
30 Mart 2022
ABD Dışişleri Bakanı Blinken

Blinken: Rusya'da rejim değişikliği stratejimiz yok

Blinken: Rusya'da rejim değişikliği stratejimiz yok

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Başkan Joe Biden'ın sözlerine açıklık getirdi. Blinken Rusya'da rejim değişikliği gibi bir stratejilerinin olmadığını söyledi.
Politika
27 Mart 2022
Daha fazla içerik göster
Sonraki bölüme git İlgili İçerikler

İlgili İçerikler

Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Symbolbild USA Türkei Beziehungen

ABD'den Türkiye'ye mesaj: Kirli paranın havuzu olmayın

Politika
1 saat önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Türkiye

Türkei Antalya | Treffen der Oppositionspartei CHP | Kemal Kılıçdaroğlu Parteivorsitzender

Kılıçdaroğlu'na disiplin hapis cezası tartışılıyor

Kılıçdaroğlu'na disiplin hapis cezası tartışılıyor

Hukuk ve Adalet
4 saat önce
Daha fazla Türkiye içeriği

Almanya

Almanya Sağlık Bakanı Karl Lauterbach

Almanya'da geri adım: Zorunlu izolasyon kalkmıyor

Almanya'da geri adım: Zorunlu izolasyon kalkmıyor

Sağlık
9 saat önce
Daha fazla Almanya içeriği

Avrupa

Buça'daki ceset görüntüleri düzmece mi?

Buça'daki ceset görüntüleri düzmece mi?

Politika
24 saat önce
Daha fazla Avrupa içeriği
Ana sayfaya dön