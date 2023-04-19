ABD'den Türkiye'ye İsveç'in NATO üyeliği için çağrı

Washington, Türkiye ve Macaristan'ı bir kez daha İsveç'in NATO üyeliğini hızla onaylamaya çağırdı. ABD Savunma Bakanı "Üyeliğin Temmuz'dan önce gerçekleşmesini umuyoruz" dedi.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Savunma Bakanı Lloyd Austin Çarşamba günü resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği İsveç'te Türkiye ve Macaristan'ı İsveç'in NATO üyeliğini hızlı bir şekilde onaylamaya çağırdı.

Austin Çarşamba günü Stockholm'ün güneyindeki Muskö'de bulunan İsveç donanma limanında İsveçli mevkidaşı Pål Jonson'la görüştü.

Burada yaptığı konuşmada, kısa süre önce Finlandiya'nın 31'inci üye olarak NATO'ya katıldığını kaydeden Austin, İsveç'i de kısa süre içinde 32'nci üye olarak İttifak'a dahil etmeyi umut ettiklerini vurguladı.

Austin, "İsveç'in NATO'ya hızlı bir şekilde katılımını desteklemeye devam edeceklerini ve üyeliğin yaz öncesinde tamamlanması için güçlü çaba göstereceklerini" belirterek "Bunun gerçekten de çok önemli olduğunu düşünüyorum" dedi. Austin İsveçli mevkidaşına hitaben "Siz mükemmel bir partnersiniz. Çok kısa zaman içinde sizi müttefikimiz olarak adlandırabilmeyi heyecanla bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

ABD'li Bakan, "Müttefiklerimiz Türkiye ve Macaristan'ı da İsveç'in üyeliğini bir an önce onaylamaları için teşvik ediyoruz" diye konuştu.

ABD Savunma Bakanı'nın ziyareti İsveç'in yaklaşık 30 yıl aradan sonra gerçekleştirdiği en büyük askeri tatbikat olan Aurora 23'e denk geldi. 17 Nisan'da başlayan tatbikata yaklaşık 700 ABD deniz piyadesinin yanı sıra İngiltere, Finlandiya, Polonya, Norveç, Estonya, Letonya, Litvanya, Ukrayna, Danimarka, Avusturya, Almanya ve Fransa'dan yaklaşık 26 bin asker katılıyor. Tatbikat 11 Mayıs'a kadar sürecek.

İsveç'te Aurora 23 tatbikatına katılan ABD askerleri Fotoğraf: Pontus Lundahl/AP Photo/picture alliance

Türkiye ve Macaristan'dan onay çıkmadı

İki yüzyıllık tarafsızlık ve askeri bağlantısızlık dönemini sona erdirme kararı alan İsveç ve komşusu Finlandiya, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından geçen yıl Mayıs ayında NATO'ya üyelik başvurusunda bulundular. Finlandiya 4 Nisan'da NATO'nun 31. üyesi oldu ancak İsveç'in başvurusu hala sonuca bağlanmadı.

İttifak’a üyelik için tüm üye devletlerin onayı gerekiyor. Ankara ve Budapeşte ise İsveç'in üyeliğine henüz onay vermedi.

dpa,Reuters/TY,BK

DW Türkçe'ye engelsiz nasıl ulaşabilirim?