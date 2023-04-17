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Fotoğraf: picture-alliance/Eibner-Pressefoto
PolitikaAmerika Birleşik Devletleri

ABD'den Türkiye'ye F-16 sinyali

14 dakika önce

ABD Dışişleri Bakanlığı, Kongre'de ilgili komitelerden gelen gayriresmi onayın ardından Türk F-16'ların modernizasyonunda daha küçük kapsamlı bir paketin satışı için harekete geçti.

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ABD Dışişleri Bakanlığının, Türkiye'ye F-16 modernizasyon paketi satışı için yeşil ışık yaktığı bildirildi. Reuters haber ajansına konuşan konuya yakın kaynaklar, Kongre'deki ilgili komite liderlerinin gayriresmi onayının ardından Dışişleri Bakanlığının gün içinde resmi tebligatta bulunabileceğini kaydetti. Senato'daki Dış İlişkiler Komitesi ile Temsilciler Meclisindeki Dış İşleri Komitesi liderlerinin modernizasyon paketi üzerindeki değerlendirmeler sonucunda gayriresmi onay verdikleri belirtiliyor.

Kongre'den geçmesi durumunda F-16 modernizasyon paketi, yıllardır Kongre'nin Türkiye için onay verdiği en büyük askeri malzeme satışının önünü açacak. Reuters'a konuşan konuyla ilgili kaynaklar tam bir rakam vermemekle birlikte söz konusu paketin milyonlarca dolar hacminde olacağını ifade etti.

Reuters, radar ve uçak elektroniğini içeren söz konusu paketin daha küçük kapsamlı olduğunu belirterek Türkiye'nin Ekim 2021'de ABD'den talep ettiği 20 milyar dolarlık F-16 satış ve modernizasyonunu içeren paketin, Kongre'de süren muhalefet nedeniyle hala belirsizliğini koruduğunu kaydetti.

"Biden yönetimi Türkiye'nin modernizasyon çabalarını destekliyor"

Reuters'a konuşan Amerikan Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, resmi karar bildirimi yapılmamış satışlarla ilgili yorum yapamayacağını belirtmekle birlikte "ABD ile Türkiye'nin savunma ve güvenlik alanında derin bağlara sahip olduğuna" işaret etti ve "Türkiye'nin NATO ile uyumlu işlerliğinin devam etmesi kritik önemde bir öncelik olmayı sürdürmektedir" ifadesini kullandı. Sözcü, Başkan Joe Biden yönetiminin Türkiye'nin filosunu modernize etme çabalarını desteklediğini de sözlerine ekledi.

Reuters'a konuşan bir ABD'li kaynak, Türkiye'nin Finlandiya'nın NATO'ya üyeliğini onaylaması ve Yunanistan ile yaşanan yakınlaşma süreci nedeniyle Biden yönetiminin Kongre üyelerinden "Ankara'ya olumlu bir sinyal gönderilmesini" ve paketi onaylamalarını istediğini kaydetti.

"Büyük paket için yeşil ışık anlamına gelmiyor"

Kaynaklar, küçük modernizasyon paketine verilen onayın, büyük paket için yeşil ışık anlamına gelmediğine vurgu yaparak büyük paket için Kongre üyelerinin NATO genişlemesinin çok ötesinde başka konularda güvenceler istediğini söyledi. Bu güvenceler arasında Yunanistan ile gerilimin düşürülmesi, Suriye'nin kuzeyinden çekilme, Rusya'ya yönelik yaptırımlara katılma gibi konu başlıklarının olduğu belirtiliyor.

Anadolu Ajansı ise konuyla ilgili haberinde paketin, "Türkiye'deki mevcut F-16 savaş uçaklarının iletişim kabiliyetini modernize etmek üzere çoklu bilgi dağıtım sistemi olarak da bilinen taktik veri bağlantı (TDL) sistemi Link-16'nın modernizasyon kitlerinden oluştuğunu" yazdı. Haberde ABD Kongresinin, Bakanlığın kararına, NATO üyelerine verilen satış onayları için 15 iş günü, NATO üyesi olmayan ülkelere de 30 iş günü içinde itiraz etme hakkı bulunduğu" bilgisine yer verildi.

rtr/BK,TY

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