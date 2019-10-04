ABD'den Türkiye'ye Doğu Akdeniz eleştirisi

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, ülkesini ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya Türkiye'nin Kıbrıs Cumhuriyeti'nin egemenlik haklarını ihlal ettiğini söyledi. Miçotakis, Ankara'nın Doğu Akdeniz'e Yavuz isimli doğal gaz arama gemisini göndermesinin ertesi günü yaptığı açıklamada "Türkiye'nin attığı son adımlar pervasız bir şekilde Kıbrıs'ın egemenlik haklarını ihlal etmektir" diye konuştu.

ABD'nin de Doğu Akdeniz'de çıkarı olduğunu belirten Miçotakis, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin tek isteğinin apaçık ortada olan uluslararası hukukun uygulanması olduğunu belirtti. Yunan Başbakan ABD'den ağırlığını koyarak doğal gaz arama faaliyetleri nedeniyle Kıbrıs Cumhuriyeti ile Türkiye arasında yükselen tansiyonu düşürmesini istedi.

Pompeo: Kabul edilemez

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ise Doğu Akdeniz'deki arama faaliyetlerinde kurallara bağlı kalınması gerektiğini belirterek Ankara'nın attığı adımın kabul edilemez olduğunu belirtti. Pompeo, "Türklere yasadışı sondajın kabul edilemez olduğunu ve faaliyetlerin yasal çerçeveye oturmasını güvence altına almak için diplomatik adımlar atmaya devam edeceğimizi söyledik" diye konuştu. Pompeo ayrıca taraflar arasındaki gerilimi düşürmek ve karşılıklı uzlaşıya dayalı sonuçlar elde etmek için çabaladıklarını belirtti.

Ortak açıklamada, ABD ve Yunanistan arasındaki işbirliğinin hiç olmadığı kadar güçlü olduğunu vurgulayan Bakan Pompeo ise Doğu Akdeniz konusunda bir değerlendirmede bulunmadı.

Kıbrıs Cumhuriyeti, daha önce kendileri tarafından bir İtalyan ve bir Fransız enerji şirketine doğal gaz arama lisansı verdikleren bölgeye Cuma günü Türkiye'nin sondaj gemisi göndermesine tepki göstermişti. Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada Türkiye"uzun zamandır süren zorbalık taktikleri" ile suçlanmış ve sondaj gemilerini bölgeden çekmeye çağrılmıştı.

"Yavuz en kısa sürede sondaja başlayacak"

Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Cumartesi sabahı Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Yavuz gemisinin Güzelyurt-1 isimli lokasyona ulaştığını ve en kısa sürede sondaja başlayacağını duyurdu.

Türkiye, Kıbrıs'ın petrol ve doğalgaz aradığı alanların bir kısmının, ya kendi kıta sahanlığında olduğunu ya da Kuzey Kıbrıs'ın Güney Kıbrıs ile eşit haklara sahip olduğu bölgelerde olduğunu söylüyor.

DW,rtr/GY,JD

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