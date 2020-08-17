ABD’den Türkiye sınırında İHA operasyonu

ABD, Suriye’nin Türkiye sınırındaki Cakara köyünde toplantı halinde olan cihatçı bir gruba dün İHA saldırısı düzenlendiğini açıkladı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Sözcüsü Beth Riordan "ABD güçleri İdlib yakınlarında Suriye'deki El Kaide'ye bağlı bir grubun üst düzey yöneticilerinin toplantısına saldırı düzenledi" dedi.

Riordan "Suriye'deki El Kaide liderlerinin ortadan kaldırılması terör örgütünün ABD vatandaşlarını, partnerlerimizi ve masum sivilleri tehdit eden küresel saldırılar düzenleme kabiliyetini sekteye uğratacaktır" ifadelerini kullandı. Sözcü saldırıda kaç kişinin öldüğüne ilişkin açıklama yapmadı.

Gözlemevi: 5'i sivil 17 kişi öldü

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ise saldırıda beşi sivil olmak üzere en az 17 kişinin öldüğünü bildirdi. Gözlemevi, saldırının Cakara'da grubun bir tarlada kurulan çadırda akşam yemeği yerken düzenlendiğini, ölen cihatçılardan 11'inin komutan düzeyinde olduğunu açıkladı. Gözlemevi Başkanı Rami Abdülrahman, ölenler arasında Suriye uyruklu olmayan beş kişinin de bulunduğunu, ancak uyruklarının bilinmediğini belirtti.

Toplantıya katılanların Heyet Tahrir Şam'a muhalif kesimden olduğunu ve Rusya ile Türkiye arasında varılan anlaşmaları reddettiğini kaydeden Abdülrahman, bazılarının HTŞ'den kopan ve El Kaide'ye yakınlığıyla bilinen Huraseddin (Din Muhafızları) örgütüne yakın olduğunun bilindiğini söyledi.

Ankara ile Moskova'nın mart ayında imzaladığı İdlib ateşkes anlaşması sonrasında Suriye hükümet güçleri İdlib'e düzenlediği operasyonlara son vermişti. ABD öncülüğündeki koalisyon Suriye'nin doğusunda varlığını sürdürüyor.

Hava operasyonunun Fransa'nın başkenti Paris yakınlarında bir öğretmenin başı kesilerek öldürülmesi sonrası gerçekleşmesi dikkat çekti. Moskova doğumlu Çeçen saldırganın kimliği henüz bilinmiyor ancak Fransız gazetesi Le Parisien şahsın kullandığı cihazların IP adreslerinin İdlib'i işaret ettiğini ileri sürmüştü.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin verdiği bilgilere göre Suriye hükümeti ülkenin yüzde 70'inin kontrolünü eline geçirmeyi başardı. 2011'de başlayan iç savaşta 380 binden fazla kişi hayatını kaybederken milyonlarca kişi evlerini terk etti.

AFP / EC,BK

© Deutsche Welle Türkçe