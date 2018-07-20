 ABD′den Türk şirketi ve iki yöneticisine Kuzey Kore yaptırımı | DÜNYA | DW | 04.10.2018

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DÜNYA

ABD'den Türk şirketi ve iki yöneticisine Kuzey Kore yaptırımı

ABD Hazine Bakanlığı, Kuzey Kore'ye silah sattıkları gerekçesiyle bir Türk şirketi ve iki yöneticisini yaptırım listesine aldı.

ABD Hazine Bakanlığı

ABD Hazine Bakanlığı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Hazine Bakanlığı, Kuzey Kore ile ilgili bugün açıkladığı yeni yaptırım listesine Türkiye'de faaliyet gösteren bir şirket ve iki Türk vatandaşını da dâhil etti. Bakanlık'ın internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, SIA Falcon International isimli savunma sanayisi şirketinin, Kuzey Kore'ye karşı uygulanan yaptırım rejimini delerek bu ülkeye silah ihraç ettiği gerekçesiyle listeye alındığı kaydedildi.

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ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, yaptığı yazılı açıklamada "SIA Falcon International ve (şirket) adına faaliyet gösteren bireyler, Birleşmiş Milletler'in Kuzey Kore'ye karşı uzun zamandır uyguladığı silah ve lüks tüketim eşyalarına getirilen yaptırımları açık bir şekilde ihlal etme girişiminde bulunmuşlardır" ifadesini kullandı.

Şirketin CEO'su Hüseyin Şahin ve Genel Müdür Erhan Çulha da yaptırım listesine eklenen bireyler arasında yer aldı. Şirketin Letonya'da da bir ofisi bulunuyor.

Koreli diplomat da listede

ABD Hazine Bakanlığı ek olarak Kuzey Kore'nin Moğolistan Büyükelçiliğindeki Ticaret Müşaviri Ri Son Un'un da, Pyongyang yönetimine silah satışı konusunda Türkiye'de SIA Falcon International yöneticileriyle görüştüğü gerekçesiyle yaptırım listesine alındığını ilan etti.

Yaptırımlar uyarınca SIA Falcon International şirketi ile 61 yaşındaki Şahin ve 63 yaşındaki Çulha bundan sonra ABD'li bireyler ve şirketlerle iş yapamayacak, ABD'de menkul ya da gayrimenkul sahibi olamayacak.

SIA Falcon International'in internet sitesine göre, şirket savunma sanayisi dışında enerji, tarım ve gıda alanlarında faaliyet gösteriyor. Yine siteye göre, şirketin tedarik ettiği ürünler "Türkiye'nin yanı sıra beş kıtada 30'dan fazla dost ve müttefik ülkenin silahlı kuvvetleri ve güvenlik güçleri tarafından aktif olarak kullanılıyor".

Pompeo tekrar Pyongyang yolcusu

Yaptırımlara rağmen ABD ile Kuzey Kore arasındaki diplomatik temaslar ve ilişkileri normalleştirme çabaları devam ediyor. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun temaslarda bulunmak üzere Pazar günü bir kez daha Pyongyang'ı ziyaret etmesi bekleniyor.

Pompeo'nun gündeminde Kuzey Kore'nin nükleer silah faaliyetlerinin durdurulması ve ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong Un arasında gerçekleştirilebilecek muhtemel bir ikinci görüşmenin müzakereleri bulunuyor.

İki lider Haziran ayında Singapur'da bir araya gelmiş ve Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması için görüşmelerde bulunmuştu.

DW,rtr,AP/ÇÖ,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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