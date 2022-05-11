ABD'den Suriyeli Kürtler için yatırım muafiyeti

ABD, Suriye'nin kuzeydoğusunda YPG'nin kontrolündeki bölgelerde yatırım yapacak şirketleri yaptırımlardan muaf tutmayı planlıyor. Muafiyetin Türkiye kontrolündeki bölgeleri de kapsayacağı belirtiliyor.

ABD, Suriye'nin kuzeydoğusunda YPG'nin kontrolündeki bölgelerde yatırım yapacak şirketleri Esad yönetimine uygulanan yaptırımlardan muaf tutacak. IŞİD'e karşı uluslararası koalisyonun Marakeş'te yapılan toplantısına katılan ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Victoria Nuland, amaçlarının IŞİD'den kurtarılan bölgeleri desteklemek olduğunu söyledi.

Bu bölgelerde yatırım yapacak şirketlerin yaptırımların getirdiği kısıtlamalardan muaf tutulacağını belirten Nuland, "ABD önümüzdeki birkaç gün içinde Suriye'de IŞİD'den kurtarılan ve rejim kontrolünde bulunmayan bölgelerde özel yatırım faaliyetlerine imkan tanıyacak bir genel izin çıkarmayı planlamaktadır" dedi.

Yardım miktarı 350 milyon dolara yükseltilecek

ABD'nin geçen yıl Suriye'nin kuzeydoğusundaki istikrar sağlama faaliyetlerine 45 milyon dolarlık kaynak aktardığını belirten Nuland, bu rakamı bu yıl 350 milyon dolara yükseltmek istediklerini kaydetti. ABD'li yetkili, IŞİD'den kurtarılan bölgelere yatırımın, terör örgütünün geri dönüş olasılığını engellemek için gerekli olduğunu söyledi.

Victoria Nuland Fotoğraf: Alex Brandon/Pool/ZUMA/imago images

Suriye'nin kuzeydoğusunun önemli bir bölümü, ABD'nin IŞİD'le mücadelede karadaki en önemli müttefiki olan Suriye Demokratik Güçlerinin (SDG) kontrolünde bulunuyor. SDG'nin belkemiğini, Türkiye'nin PKK'nın Suriye kolu olarak kabul ettiği Halk Savunma Birlikleri (YPG) oluşturuyor. Türkiye YPG'yi de SDG'yi de terör örgütü olarak görüyor.

"Türkiye karşı çıkmaz"

Türkiye ve Irak ile komşu olan bölgede petrol rezervleri bulunuyor. Reuters haber ajansına konuşan ve "ABD'li yetkililerle yoğun istişareler halinde bulunduğu" belirtilen bir diplomat, söz konusu iznin tarım ve inşaat alanı için öngörüldüğünü, petrol yatırımlarını kapsamadığını belirtti.

İsmi açıklanmayan diplomat, iznin sadece SDG değil, Türkiye destekli grupların kontrolündeki bölgelerde yapılacak yatırımları da kapsayacağına işaret ederek bu nedenle Türk hükümetinin plana karşı çıkacağını düşünmediğini söyledi.

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