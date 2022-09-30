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Devlet Başkanı Vladimir Putin bugün dört bölgenin Rusya'ya katılım anlaşmasını imzalamıştı.
Devlet Başkanı Vladimir Putin bugün dört bölgenin Rusya'ya katılım anlaşmasını imzalamıştı.Fotoğraf: Grigory Sysoyev/Kremlin/Sputnik/REUTERS
PolitikaAmerika Birleşik Devletleri

ABD'den Rusya'ya ek yaptırımlar, AB'den kınama

2 saat önce

Rusya’nın Ukrayna’daki dört bölgeyi ilhakının ardından Moskova’ya ek yaptırımlar açıklayan ABD, üçüncü ülkeleri de Rusya ile iş birliği konusunda uyardı.

https://www.dw.com/tr/abdden-rusyaya-ek-yapt%C4%B1r%C4%B1mlar-abden-k%C4%B1nama/a-63302410

Rusya'nın Ukrayna'da işgal ettiği dört bölgeyi topraklarına katmasının ardından ABD Moskova'ya karşı ek yaptırımlar açıkladı. Yaptırımlar, Rus hükümet yetkilileri, üç üst düzey yetkilinin aile fertleri ve ordu mensupları ile askeri teçhizat tedarikinde yer alan tedarikçileri kapsıyor ve toplamda 1000'in üstünde kişi ve kuruluşu kapsıyor.

Uzun listede Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina ve 278 Rus milletvekili ile Başbakan Mikhail Mişustin, Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin'in aile fertleri de yer alıyor.

ABD Hazine Bakanlığı, "Rusya’nın sözde referandumlarını ve egemen Ukrayna topraklarını ilhak girişimlerini mümkün kıldıkları” gerekçesiyle Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, parlamentonun alt kanadı Duma’nın 109 üyesi, parlamentonun üst kanadı Federasyon Konseyi ve 169 üyesine yaptırım uygulanacağını açıkladı. Ayrıca aralarında iki uluslararası şirketin de bulunduğu 14 tedarikçi, Rusya’nın tedarik zincirine katkıda bulundukları gerekçesiyle yaptırım listesine alındı.

Ticaret Bakanlığı, Rusya ve Kırım'da faaliyet gösteren toplam 57 şirketi yaptırımlar kapsamına alırken Dışişleri Bakanlığı da ayrı bir açıklama yaparak aralarında Rus ve Belarus ordu mensuplarının da bulunduğu 900’ü aşkın Rus vatandaşına ABD’ye giriş yasağı getirildiğini bildirdi.

Biden: Ukrayna'ya askeri desteği sürdüreceğiz

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya’nın Ukrayna’nın egemenliğindeki toprakları ilhak girişimini “hilekârlık” diye nitelendirerek şiddetle kınadıklarını belirtti.

Rusya’nın uluslararası hukuku ve BM Şartını ayaklar altına aldığını söyleyen Biden, "ABD, Ukrayna’nın uluslararası alanda tanınan sınırlarına her zaman itibar gösterecektir. Ukrayna’nın topraklarını geri kazanma çabalarını, askeri ve diplomatik olarak elini güçlendirmek yoluyla desteklemeye devam edeceğiz. ABD'nin bu hafta açıkladığı 1,1 milyar dolarlık ek güvenlik desteği de bu taahhüdümüzün bir parçasıdır” dedi.

Biden, Ukrayna’ya 12 milyar dolarlık ek destek öngören Kongre'deki tasarıyı yürürlüğe sokmayı sabırsızlıkla beklediğini de sözlerine ekledi.

Üçüncü ülkelere uyarı: Hesap sorarız

Hazine Bakanlığı da açıklamasında, ABD'nin Rusya’ya ihracat yasaklarının Rusya ya da Belarus'un ordu ve sanayi sektörlerine malzeme desteği sunan üçüncü ülkelere de uygulanabileceği uyarısında bulundu.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ise Rusya'nın ilhak girişimini tanıma potansiyeline sahip az sayıdaki ülkeye uyarı yapıldı. Açıklamada, ABD'nin yanı sıra dünyanın önde gelen yedi sanayi ülkesinin oluşturduğu G7'nin, Kremlin'in ilhak girişimini destekleyen tüm ülkelere yaptırımlarda hemfikir olduğuna işaret edildi. G7'de ABD'nin yanı sıra İngiltere, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya ve Japonya yer alıyor.

Beyaz Saray açıklamasında "G7 liderleri tarafından da desteklenen şu net uyarıyı yapmak istiyoruz: Rusya'nın Ukrayna topraklarının statüsünü değiştirmeye yönelik yasa dışı girişimlerine siyasi ya da ekonomik destek sağlayan her tür birey, kurum, kuruluş ya da ülkeden hesap sorulacaktır” ifadesine yer verildi.

AB'den kınama ve yaptırım uyarısı

AB Konseyi Başkanı Charles Michel de 27 üye ülke liderinin Ukrayna topraklarının yasa dışı ilhakını kınadığını belirterek "Sözde referandumları tanımıyoruz ve asla tanımayacağız. Bu yasa dışı ilhakı asla tanımayacağız” dedi.

AB liderlerinin ortak bildirisinde Rusya uluslararası hukuku hiçe sayarak küresel güvenliği tehlikeye atmakla suçlandı, dünyadaki tüm devletler ve uluslararası örgütler de yasa dışı ilhakı tanımamaya çağrıldı.

"Kremlin tarafından dile getirilen nükleer tehditler, askeri seferberlik, Ukrayna topraklarını Rus toprağı olarak lanse etme çabalarına dayanan strateji, kararlılığımızı sarsmayacaktır” denilen bildiride Rusya'ya karşıkısıtlayıcı önlemlerin genişletileceği, Ukrayna'ya güçlü ekonomik, askeri, sosyal ve mali desteğin ‘ne kadar sürerse sürsün' devam ettirileceği kaydedildi.

DW,AFP,rtr/BK,JD

 

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