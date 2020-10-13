ABD'den Oruç Reis açıklaması: Hesaplı provokasyon

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Oruç Reis sismik araştırma gemisini çalışmalarına devam etmek üzere yeniden Doğu Akdeniz'e göndermesine sert tepki gösterdi.

Açıklamada Yunanistan ile gerilimin yatıştırılması aşamasında atılan bu adımın "esefle karşılandığı" belirtilerek Ankara bölgedeki gerilimi artırmak ve “kasten” Yunanistan ile müzakerelerin yeniden başlamasını zorlaştırmakla suçlandı.

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Morgan Ortagus yaptığı açıklamada, "Türkiye'yi bu hesaplı provokasyona son vermeye ve Yunanistan ile istikşafi görüşmelere derhal başlamaya çağırıyoruz" ifadesini kullandı. Ortagus, "zor kullanma, tehdit, gözdağı ve askeri faaliyetlerin Doğu Akdeniz'deki gerilimi gidermeyeceğini" vurguladı.

Pompeo Kıbrıs ve Yunanistan'a gitmişti

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Eylül ayı sonunda Kıbrıs ve Yunanistan'ı ziyaret ederek Doğu Akdeniz'deki anlaşmazlıkta destek mesajı vermişti. Pompeo Yunanistan'ın bölgede ABD için stratejik önemine vurgu yaparak askeri işbirliğini daha da geliştireceklerini vurgulamıştı.

Pompeo'nun Atina'ya gidip Türkiye'yi ziyaret etmemesi dikkat çekmişti. ABD’li üst düzey siyasetçiler geleneksel olarak bölgeye yaptıkları ziyaretlerde her iki NATO ortağının başkentlerini ziyaret etmeyi ve diplomatik bir denge gözetmeyi önemsiyorlardı. Pompeo'nun Eylül ayı başında Kıbrıs'a giderek sadece Rum kesiminde temaslarda bulunması da Türkiye'de tepkilere neden olmuştu.

Reuters, AFP, DW / SSB, BK

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