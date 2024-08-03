ABD'den Ortadoğu'ya yeni savaş filosu

ABD Savunma Bakanlığı (PENTAGON), Ortadoğu'daki askeri varlığını güçlendirmek amacıyla Amerikan ordusunun bölgeye yeni bir savaş uçağı filosu konuşlandırıcağını duyurdu. Pentagon Basın Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh tarafından Cuma günü yapılan açıklamada, "ABD'nin İran veya İran'ın müttefikleri ve vekil güçleri tarafından tırmandırılabilecek gerilimi azaltmak amacıyla adımlar atmaya devam ettiği" belirtildi.

Singh, Savunma Bakanı Lloyd Austin'in "Hamas'n 7 Ekim saldırısında bu yana İsrail'in korunmasına yönelik ABD'nin sarsılmaz bağlılığını yinelediğini" aktardı. Sözcü Yardımcısı, Austin'in bu doğrultuda İsrail'in savunmasına desteği artırmak ve ABD'nin çeşitli olasılıklara hazır olması amacıyla bölgedeki askeri güçlerle ilgili yeni düzenlemeler yapılması emri verdiğini kaydetti.

USS Theodore Roosevelt yerine USS Abraham Lincoln

Açıklamaya göre ABD yeni bir savaş uçağı filosunun dışında ABD Avrupa Komutanlığı ile ABD Merkez Komutanlığı bölgelerine balistik füze savunma kapasitesine sahip savaş gemileri de konuşlandıracak. Ayrıca halen bölgede görev yapan USS Theodore Roosevelt uçak gemisinin yerine USS Abraham Lincoln uçak gemisi gönderilecek.

Singh diğer yandan ABD'nin, "bölgedeki gerginliği azaltmak ve rehinelerin serbest bırakılmasını öngören bir anlaşma kapsamında ateşkeş sağlanması için yoğun bir şekilde baskı yapmaya devam ettiğini" de ifade etti.

ABD Savunma Bakanlığı'nın duyurusu, ABD Başkanı Joe Biden'ın Orta Doğu'daki şiddetin tırmanabileceğinden "çok endişeli" olduğunu açıklamasından ve İran'ın İsrail'e yönelik misilleme tehditleri sonrasına denk geliyor.

Biden'dan iki tarafa da mesaj

Biden, Hamas lideri İsmail Haniye'ninTahran'da öldürülmesinin Gazze'deki ateşkes çabalarına yardımcı olmadığını söylemişti. Joe Biden, Perşembe günü İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile "çok açık" bir şekilde konuştuğunu belirterek, "ateşkes temelimiz var. (Netanyahu) bu konuda harekete geçmeli; onlar da (Hamas) harekete geçmeli" ifadelerini kullanmıştı.

Netanyahu ise ülkesinin Hamas'a karşı "tam zafer" kazanmaktan daha azını istemediğini belirtmiş, ayrıca yakında bir ateşkesin sağlanacağını umduğunu ifade etmişti.

dpa,Reuters / GY,ET