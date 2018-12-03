ABD'den Kuzey Akım 2 için yaptırım uyarısı

Rusya'dan Almanya'ya Baltık Denizi'nin altından gaz taşınmasını öngören Kuzey Akım 2 projesi konusunda ABD'nin Berlin Büyükelçisi'nden uyarı geldi. Büyükelçi Richard Grenell, projeyle bağlantılı şirketlere mektup göndererek Amerika'nın Yaptırımlar Aracılığıyla Düşmanlarla Mücadele Yasası (CAATSA) kapsamında cezalandırılabileceklerini belirtti.

AFP'ye konuşan bir büyükelçilik sözcüsü, Grenell'in mektupta, söz konusu şirketlerin CAATSA kapsamındaki Amerikan yaptırımlarıyla karşılaşma "tehlikesi altında olduğunu hatırlattığını" söyledi. ABD'de 2017'de yürürlüğe giren CAATSA; İran, Rusya ve Kuzey Kore'yi hedef alıyordu.

Sözcü, ABD Başkanı Donald Trump'a yakın bir isim olan Grenell'in şirketlere gönderdiği mektubun bir "tehdit" olarak algılanmaması gerektiğini, sadece "ABD politikasının açık bir mesajı" olduğunu ifade etti. Trump, geçen Temmuz ayında Kuzey Akım 2 projesi nedeniyle Almanya'nın Rus doğalgazına bağımlı olduğunu ve "tamamen Rusya tarafından kontrol edildiğini" öne sürmüş, Berlin'in Moskova'nın "esiri" olduğunu söylemişti.

Baltık Denizi üzerinden taşınan gazın iki misline çıkarılmasını sağlaması amaçlanan proje kapsamındaki inşa çalışmalarına başlandı. Rus enerji devi Gazprom, projeyi Alman şirketleri Wintershall ve Uniper'in yanı sıra Fransız Engie, Avusturyalı OMV ve İngiltere-Hollanda ortaklığındaki Shell ile birlikte gerçekleştiriyor.

Grenell, mektubunda Kuzey Akım 2'nin, Rus gazının Karadeniz'in altından sevkiyatını öngören TürkAkım projesiyle birlikte, Avrupa'ya Ukrayna üzerinden doğal gaz taşınması ihtiyacını ortadan kaldıracağını belirtti. ABD'li büyükelçi, bu durumun da Kiev'in, Rusya'nın saldırgan politikalarına karşı elindeki kalkanı kaybetmesine neden olacağını ifade etti.

Avrupa Parlamentosu kınamıştı

ABD'nin yanı sıra Polonya dâhil birçok Doğu Avrupa ülkesi de Kuzey Akım 2'ye tepkili. Avrupa Parlamentosu da geçen ay, Ukrayna'yı baypas eden bu projeyi kınamıştı.

ABD, Rus gazına alternatif olarak, Avrupa'ya Amerikan şirketleri tarafından tedarik edilecek sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) satılmasını öneriyor.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, ABD'nin Kuzey Akım 2 projesi nedeniyle yaşanan sorunun çözümü için yaptırım yolunu seçmesi hâlinde bunun yanlış bir tercih olacağını söylemişti. Maas ayrıca, Avrupa'nın enerji politikasıyla ilgili meseleler konusunda kararın ABD'de değil, Avrupa'da verilmesi gerektiğini belirtmişti.

DW,AFP,rtr/CÖ,AÜ

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