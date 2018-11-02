 ABD′den İran yaptırımlarında sekiz ülkeye muafiyet | DÜNYA | DW | 02.11.2018

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DÜNYA

ABD'den İran yaptırımlarında sekiz ülkeye muafiyet

Pompeo, 8 ülkenin geçici olarak İran yaptırımlarından muaf tutulacağını, AB'nin ise muafiyet kapsamında olmadığını söyledi. Türkiye Enerji Bakanı, "gelen bilgiler Türkiye'nin de muafiyet içerisinde olduğu şeklinde" dedi.

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ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, 5 Kasım’da yürürlüğe girecek İran'a yönelik yaptırımlarla ilgili açıklamalarda bulundu. Pompeo, ABD'nin sekiz ülkenin geçici olarak İran'dan asgari miktarda petrol ithal etmeye devam etmesine izin vereceğini söyledi. Söz konusu sekiz ülkenin isimlerini açıklamayan Pompeo, Avrupa Birliği üyesi 28 ülkenin ise bu muafiyet kapsamında olmadığını belirtti.

ABD Dışişleri Bakanı, ülkesinin İran’a karşı yeniden yürürlüğe koymaya hazırlandığı yaptırımların "İran rejimini dünyada ölüm ve tahribat yaymak için kullandığı kazançlarından mahrum bırakmayı hedeflediğini” ifade etti. Pompeo, “Nihai hedefimiz ise İran'ı belgelerle ortaya konmuş yasa dışı faaliyetlerini kalıcı olarak terk etmeye ve normal bir ülke olarak davranmaya mecbur bırakmak” diye konuştu.

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ABD’nin 5 Kasım’da yürürlüğe girecek İran ambargosu için TÜPRAŞ’a muafiyet tanıması bekleniyor. DW Türkçe'nin ulaştığı bilgilere göre İran'dan petrol ithalatı üçer aylık sürelerle azaltılacak, ancak sıfırlanmayacak. (02.11.2018)

Türkiye ve ABD arasındaki papaz Brunson'ın tutukluluğu nedeniyle çıkan kriz esnasında Türk ve ABD'li bakanlara yönelik uygulamaya konulan yaptırımların karşılıklı olarak kaldırıldığı açıklandı. (02.11.2018)

Bloomberg, ABD’nin İran’a uygulayacağı yaptırımlarda sekiz ülkeye ayrıcalık tanınacağını öne sürdü. Bu ülkeler arasında Türkiye’nin de bulunduğu iddiaları karşısında Enerji Bakanı Dönmez "bize yazı gelmedi" dedi. (02.11.2018)

Dönmez: Gelen bilgiler Türkiye'nin de muaf olduğu yönünde

Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Pompeo'nun açıklamasına ilişkin, "Sayın bakanın Türkiye'nin de aralarında bulunduğu sekiz ülkeye dönük yaptırımların kaldırılmasına ve sınırlandırılmasına yönelik bir açıklaması olmuş. Öncelikle bu pozitif açıklamadan dolayı memnuniyetimi ifade etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, ABD ile müzakerelerde Türkiye’nin arz güvenliği açısından komşu ülkelerle petrol ve doğal gaz ticaretinin önemini vurguladıklarını belirten Bakan, "Gelinen bu noktada anlaşılan o ki bizim öteden beri ifade ettiğimiz tezlerimizin de karşı tarafta belli bir noktada kabul edildiği anlaşılıyor. Varılan bu noktanın bölgenin barış, huzur ve istikrarına olumlu katkı sağlayacağını düşünüyorum. Şu anda bize gelen bilgiler Türkiye'nin de (muafiyet alan ülkeler) içerisinde olduğu şeklinde ama detayları bize henüz ulaşmadı. Detaylar geldikten sonra ilave açıklama ve yorumlarda bulunabiliriz. Bu karar memnuniyet verici" diye konuştu.

Iraklı yetkiliden de muafiyet açıklaması geldi

Reuters'ın Iraklı yetkililerin açıklamasına dayandırdığı haberine göre, Bağdat yönetiminin de İran'dan petrol ve temel gıda maddesi ithal etmeye devam etmesine izin verildi. 

Haber ajansı Bloomberg, üst düzey bir hükümet yetkilisine dayandırdığı haberinde aralarında Japonya, Güney Kore ve Hindistan’ın bulunduğu sekiz ülkeye İran yaptırımları çerçevesinde istisna uygulanacağını belirtmişti. 

ABD’nin istisna kapsamına aldığı ülkelerin isimlerinin Pazartesi günü açıklanması bekleniyor. 

İran'dan yaptırım yanıtı

İran Dışişleri Bakanlığı'ndan da ABD'nin yaptırım hazırlığına ilişkin açıklama geldi. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Behram Kasımi, "Amerika bizim ulu ve cesur ulusumuza yaptırım uygulayamayacaktır. Bizim, ülkenin ekonomik ilişkilerini yönetecek bilgi ve yetimiz mevcut“ diye konuştu.

Kasımi devlet televizyonunda yaptığı açıklamada, "Amerika'nın ekonomik hedeflerine bu yaptırımlar yoluyla ulaşma ihtimali oldukça uzak bir ihtimal; siyasi amaçlarına da bu yaptırımlar yoluyla ulaşmasınınsa hiçbir yolu yok" ifadelerini kullandı. Kasımi yaptırımların daha ziyade psikolojik etkilerinin olacağını belirtti.

DW,rtr/SÖ,DÇÜ

© Deutsche Welle Türkçe

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