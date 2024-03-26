ABD'den Fransa ile ilgili güvenlik uyarısı

Fransa'da alarm seviyesinin en üst düzeye çıkarılmasının ardından Fransa'daki ABD Büyükelçiliği özellikle kalabalık ve turistik yerleri ziyaret edenlere dikkatli olma uyarısı yaptı.

Rusya'nın başkenti Moskova yakınlarında yaklaşık 140 kişinin hayatını kaybettiği saldırı sonrasında ABD Fransa'daki vatandaşlarına ve bu ülkede bulunanlara yönelik bir güvenlik uyarısı yayımladı.

ABD'nin Fransa'daki Büyükelçiliği tarafından yayımlanan mesajda, "Kalabalık ve popüler turistik yerleri ziyaret edenler çevrelerinde olanlara karşı özellikle dikkatli olmalı" ikazında bulunuldu.

Uyarı mesajında, "Polis hareketliliğinin yoğun olduğu alanlardan ve gösterilerden kaçının, büyük bir toplantı veya protesto eyleminin yakınlarında dikkatli olun, güncel gelişmeler için yerel medyayı takip edin, çevrede olanlardan haberdar olun, dikkat çekmemeye çalışma ve güvenliğiniz konusunda arkadaşlarınız ve ailenize bilgi verin" tavsiyeleri yer aldı.

Şüpheli hareketlerin 17 veya 112 numaralı telefonlar üzerinden yetkililere bildirilebileceği de kaydedlen mesajda, Moskova saldırısı sonrasında Fransa'da terör alarmı düzeyinin en yüksek seviyeye çıkarıldığı hatırlatılarak, bunun sonucu olarak "Vatandaşlar ve ziyaretçiler havalimanı, toplu taşıma araçları, ibadet merkezleri, turistik yerler, okullar, spor müsabakaları ve büyük ticari merkezler dahil olmak üzere kamuya açık alanlarda güvenliğin arttığını görecekler" denildi.

Büyükelçilikten yapılan uyarıda, "Fransız yetkililerin organize gruplar ve radikalleşmiş kişilerden gelebilecek terör tehdidini aktif olarak izlediği" vurgulanarak, "Saldırıların çok az veya hiç uyarı yapılmadan gerçekleşebileceği, çok sayıda sivilin bulunduğu turistik yerleri, büyük spor veya kültürel etkinlikleri ve diğer kamuya açık alanları hedef alabileceği" ifade edildi.

Moskova saldırısını IŞİD'in Horasan kolunun üstlenmesi, Fransa'nın da aralarında olduğu Avrupa ülkelerinde saldırı olabileceği endişesini artırdı. Moskova saldırısı sonrasında Fransız hükümeti ülkedeki alarm seviyesini en düzeye çıkarma kararı almıştı.

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DW / JD,ET

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