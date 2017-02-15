ABD'den Erdoğan ve Tatar'ın Maraş açıklamalarına tepki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın Kapalı Maraş'ın statüsüne yönelik açıklamalarına tepkiler sürüyor. Erdoğan‘ın Kuzey Kıbrıs ziyareti sırasında Maraş bölgesinin yüzde 3,5'inin açılacağını bildirmesi ve ardından da Kuzey Kıbrıs lideri Tatar‘ın da açılımda ikinci aşamaya geçildiğini belirtmesine ABD'den tepki geldi.

Salı günü yapılan açıklamada, bu adımın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kararlarıyla "kesinlikle bağdaşmadığı" ifade edildi.

"Provokatif ve kabul edilemez"

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken tarafından yapılan açıklamada, "ABD, Kıbrıslı Türklerin, Türkiye tarafından desteklenen tutumunu provokatif, kabul edilemez ve krizi çözmek için yapıcı görüşmelere katılma sorumluluğuyla bağdaşmayan bir tutum olarak görüyor" ifadesini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken

Blinken, Tatar ve Erdoğan'ın açıklamalarının Kapalı Maraş bölgesinin net bir şekilde Birleşmiş Milletler (BM) sorumluluğunda olduğunu kabul eden BM kararlarını ihlal ettiğine dikkat çekti.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, "Kıbrıslı Türkler ve Türkiye'den bugün açıklanan karar ve 2020 Ekim ayından bu yana atılan adımlardan geri dönmesini talep ediyoruz" dedi.

Erdoğan ve Tatar'ın açıklamalarına Salı günü Yunanistan ve Kıbrıs Rum kesiminden de kınama geldi. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Erdoğan ve Tatar'ın Maraş ile ilgili açıklamalarından derin endişe duyduğunu belirtti. Bunun "Maraş'ın statüsünü değiştirmeye yönelik tek taraflı ve kabul edilemez bir karar olduğunu" vurguladı.

Açıklamada "AB, uluslararası hukuka aykırı tek taraflı eylemlerden ve yeni provokasyonlardan kaçınılması gerekliliğinin bir kez daha altını çizmektedir" ifadesine yer verildi.

Ankara'da Borell'e yanıt

Türk Dışişleri Bakanlığı Borell'in açıklamalarına yanıt verdi. Yazılı yanıtta, "Borrell'in, Sayın Cumhurbaşkanımızın KKTC ziyaretinden sonra yaptığı açıklama, AB’nin Kıbrıs konusunda gerçeklerden ne kadar kopuk olduğunun yeni bir kanıtıdır" ifadesi kullanıldı.

Borell'in Kıbrıs Rum kesimi ve Yunanistan'ın "sözcülüğünü" yaptığını belirten Türk Dışişleri, "açıklama bizim için yok hükmündedir" dedi.

"Hayalet Şehir"

Kuzey Kıbrıs'ın Gazimağusa kentinin doğu kesimindeki sahil bölgesi Kapalı Maraş'ın bazı bölümleri, 46 yıllık aradan sonra geçen yıl Ekim ayında yeniden ziyaretlere açılmıştı. Türkiye'nin Kıbrıs'a düzenlediği harekattan bu yana kapalı bulunan ve "Hayalet Şehir" olarak anılan Kapalı Maraş, öncesinde Ada'nın en önemli turizm ve eğlence merkeziydi. 1974'te Türk askerlerinin ilerleyişi sırasında Maraş'ta yaşayan 15 bin Rum evlerini terk etmiş, bölge dikenli tellerle çevrilerek askeri bölge ilan edilmişti.

dpa, AFP / GA, HT

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