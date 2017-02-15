 ABD′den Erdoğan ve Tatar′ın Maraş açıklamalarına tepki | DÜNYA | DW | 21.07.2021

Yeni DW ile tanışın

Yeni DW'nin beta sürümüne herkesten önce göz atın. Görüşünüzü bize bildirerek yeni DW'yi daha da geliştirmemize yardımcı olabilirsiniz.

Yeni DW'yi ziyaret edin

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

DÜNYA

ABD'den Erdoğan ve Tatar'ın Maraş açıklamalarına tepki

Erdoğan ve Tatar'ın Kapalı Maraş'a dair açıklamalarına AB'den sonra ABD'den de tepki geldi. Açıklamada "provokatif ve kabul edilemez" ifadesi kullanıldı.

default

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın Kapalı Maraş'ın statüsüne yönelik açıklamalarına tepkiler sürüyor. Erdoğan‘ın  Kuzey Kıbrıs ziyareti sırasında Maraş bölgesinin yüzde 3,5'inin açılacağını bildirmesi ve ardından da Kuzey Kıbrıs lideri Tatar‘ın da açılımda ikinci aşamaya geçildiğini belirtmesine ABD'den tepki geldi.

Salı günü yapılan açıklamada, bu adımın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kararlarıyla "kesinlikle bağdaşmadığı" ifade edildi.

"Provokatif ve kabul edilemez"

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken tarafından yapılan açıklamada, "ABD, Kıbrıslı Türklerin, Türkiye tarafından desteklenen tutumunu provokatif, kabul edilemez ve krizi çözmek için yapıcı görüşmelere katılma sorumluluğuyla bağdaşmayan bir tutum olarak görüyor" ifadesini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken

Blinken, Tatar ve Erdoğan'ın açıklamalarının Kapalı Maraş bölgesinin net bir şekilde Birleşmiş Milletler (BM) sorumluluğunda olduğunu kabul eden BM kararlarını ihlal ettiğine dikkat çekti.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, "Kıbrıslı Türkler ve Türkiye'den bugün açıklanan karar ve 2020 Ekim ayından bu yana atılan adımlardan geri dönmesini talep ediyoruz" dedi.

Erdoğan ve Tatar'ın açıklamalarına Salı günü Yunanistan ve Kıbrıs Rum kesiminden de kınama geldi. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Erdoğan ve Tatar'ın Maraş ile ilgili açıklamalarından derin endişe duyduğunu belirtti.  Bunun "Maraş'ın statüsünü değiştirmeye yönelik tek taraflı ve kabul edilemez bir karar olduğunu" vurguladı.

Açıklamada "AB, uluslararası hukuka aykırı tek taraflı eylemlerden ve yeni provokasyonlardan kaçınılması gerekliliğinin bir kez daha altını çizmektedir" ifadesine yer verildi.

Ankara'da Borell'e yanıt

Türk Dışişleri Bakanlığı Borell'in açıklamalarına yanıt verdi. Yazılı yanıtta, "Borrell'in, Sayın Cumhurbaşkanımızın KKTC ziyaretinden sonra yaptığı açıklama, AB’nin Kıbrıs konusunda gerçeklerden ne kadar kopuk olduğunun yeni bir kanıtıdır" ifadesi kullanıldı.

Borell'in Kıbrıs Rum kesimi ve Yunanistan'ın "sözcülüğünü" yaptığını belirten Türk Dışişleri, "açıklama bizim için yok hükmündedir" dedi.

"Hayalet Şehir"

Kuzey Kıbrıs'ın Gazimağusa kentinin doğu kesimindeki sahil bölgesi Kapalı Maraş'ın bazı bölümleri, 46 yıllık aradan sonra geçen yıl Ekim ayında yeniden ziyaretlere açılmıştı. Türkiye'nin Kıbrıs'a düzenlediği harekattan bu yana kapalı bulunan ve "Hayalet Şehir" olarak anılan Kapalı Maraş, öncesinde Ada'nın en önemli turizm ve eğlence merkeziydi. 1974'te Türk askerlerinin ilerleyişi sırasında Maraş'ta yaşayan 15 bin Rum evlerini terk etmiş, bölge dikenli tellerle çevrilerek askeri bölge ilan edilmişti.

dpa, AFP / GA, HT

©Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Erdoğan: AB sözünü tutmadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kuzey Kıbrıs ziyaretinin ikinci gününde Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47'nci yıldönümü törenlerine katıldı. Erdoğan, Kuzey Kıbrıs'a mali ve idari destek sözü veren AB'nin sözünü tutmadığını söyledi.  

Erdoğan "müjde"yi açıkladı: Kuzey Kıbrıs'a külliye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İngiliz gecekondusu" dediği Cumhurbaşkanlığı binasını ve meclis binasını KKTC'ye yakıştıramadığını belirterek "ihtişamlı" bir külliye ve millet bahçesi inşa edeceklerini açıkladı.  

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

China Unwetter l Heftige Regenfälle, Überschwemmungen in Henan

Çin'de sel felaketi: "Bin yılda bir olur"

Çin'i etkisi altına alan şiddetli yağışlar büyük hasar verdi. En az 12 kişinin öldüğü Henan vilayetinde hayat felç oldu. Hastane elektriksiz kaldı, seferler iptal edildi.  

FOTO-GALERİ

default

Hindistan ikinci dalga sebebiyle yasta

Hindistan'da ikinci dalga sebebiyle hastaneler yeni hasta kabul etmiyor, ölenlerin sayısı her geçen gün artıyor.  