ABD'den DW ve VOA'ya erişim engeline tepki

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, "Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun, Türkiye'de ifade özgürlüğü ve medya özgürlüğü üzerindeki hükümet kontrolünü daha da artırarak VOA Türkçe ve DW'nin web sitelerine erişimi engelleme kararından dolayı üzgünüz. Özgür basın, güçlü bir demokrasi için esastır" açıklamasında bulundu.

Deutsche Welle'nin ve Voice of America'nın (Amerika'nın Sesi) internet sayfalarına 30 Haziran Perşembe gününden bu yana Türkiye'de erişim sağlanamıyor.

Medya denetiminden sorumlu Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), DW ve diğer uluslararası program sağlayıcıların Şubat 2022'de Türkiye'de lisans almasını talep etmişti.

Lisans almak Türk hükümetinin editoryal içeriği sansürlemesini mümkün hale getireceği için DW bu karara uymadı.

Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği, RTÜK’e lisans başvurusu yapmadığı gerekçesiyle 30 Haziran Perşembe günü, Amerika'nın Sesi ve Deutsche Welle'ye erişim engeli getirilmesine karar verdi. Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK) da aynı günün akşamı, kararı internet sitesinden duyurarak internet servis sağlayıcılarından DW'ye erişim engeli getirilmesini talep etti.

DW / EC,ET