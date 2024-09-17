ABD: Eygi soruşturması İsrail'i temize çıkarmadı

İsrail askerlerinin Batı Şeria'daki bir gösteri sırasında vurarak öldürdüğü Türk-ABD vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi ile ilgili ABD Dışişleri Bakanlığı İsrail'i uyardı.

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Matthew Miller, açıklanan ön soruşturma sonuçlarının İsrail askerlerini temize çıkarmadığını belirterek esas soruşturma tamamlandığında çıkacak sonuçların kendilerini tatmin etmemesi durumunda ek önlemleri değerlendireceklerini söyledi.

Soruşturmanın eksiksiz, hızlı ve şeffaf yürütülmesini beklediklerini vurgulayan Miller, "Böyle bir ölüm hiç gerçekleşmemeliydi" dedi.

İsrail ordusu "yanlışlıkla öldürüldü" demişti

Soruşturma çerçevesinde edinilen ilk bulguları açıklayan İsrail ordusu, Ezgi'nin "yanlışlık sonucu büyük ihtimalle İsrail askerleri tarafından vurulduğunu" kaydetmişti. Açıklamada, atılan kurşunun Eygi'yi değil, "isyanı kışkırtan kişiyi" hedef aldığı iddia edilmişti.

ABD merkezli Filistin yanlısı Uluslararası Dayanışma Hareketi gönüllüsü olan 26 yaşındaki Eygi, 6 Eylül'de Batı Şeria'daki Yahudi yerleşimlerinin genişletilmesi politikalarına karşı düzenlenen bir gösteri sırasında başından vurularak öldürülmüştü.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da geçen hafta yaptığı açıklamada Eygi'nin hiçbir tahrik ve gerekçe olmaksızın öldürüldüğünü belirterek "İsrail güvenlik güçlerinin, operasyon kuralları dahil olmak üzere Batı Şeria'daki faaliyet şeklinde bazı köklü değişikliklere ihtiyaç olduğunu" söylemişti.

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Miller ise İsrail ordusunun uygulamalarında bazı değişikliklere gideceklerine dair Washington'a herhangi bir taahhütte bulunup bulunmadıkları yönündeki soruya yanıt vermedi.

İsrail işgali altındaki Batı Şeria'daki Yahudi yerleşimlerini genişletme politikaları ve 7 Ekim'de başlayan savaş sonrası Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik artan şiddet eylemleri Batılı ülkelerde yoğun eleştirilere neden olmuştu. ABD ve AB ülkeleri, bazı Yahudi yerleşimcileri yaptırımlar listesine almıştı.

Eygi'nin cenazesi, Batı Şeria'da düzenlenen törenin ardından ailesinin isteği üzerine Türkiye'ye getirilerek üç gün önce Didim'de toprağa verilmişti.

rtr/BK,HT

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