ABD'de Rusya soruşturmasına ait rapor yayınlandı

Amerika Birleşik Devletleri'nde Özel Yetkili Savcı Robert Mueller'in Rusya'nın 2016'daki seçimlere olası müdahalesine yönelik gizli raporu kamuoyu ile paylaşıldı. Yaklaşık iki yıl süren soruşturma sonucu yayınlanan rapora göre, Trump'ın ekibindeki isimlerin Rus hükümeti için ajanlık yaptığı yönündeki iddiayı destekleyecek yeterli kanıta ulaşılmadı. Raporda şu ifadeye yer verildi:

"Soruşturma, Trump'ın kampanyasında yer alan kişiler ile Rus hükümetiyle ilişkisi olan kişiler arasında çok sayıda bağlantı tespit etmiş olsa da yasal suçlama yönetecek kadar yeterli delil yoktu."

Adaleti engelleme iddiaları

Raporda dikkat çekici bir diğer nokta Trump'ın soruşturmanın kontrolünü ele geçirme çabalarına yönelik attığı adımlar oldu. Rapora göre, Trump adaleti engellediği iddialarının soruşturulmasını önlemek için Mueller'i görevden almaya çalıştı. Rapora göre, Trump Haziran 2017'de, Beyaz Saray Danışmanı Don McGahn'dan Mueller'in görevden alınması için başsavcıyı aramasını istedi. McGahn'ın bu talebi reddettiği belirtildi. Bu nedenle Mueller raporda, Trump'ın adaletin engellenmesi suçu işlediği sonucuna varamadığını ifade etti.

ABD'nin Adalet Bakanlığı'nın internet sitesinde yayınlanan 448 sayfalık raporun bazı kısımları devam eden soruşturmaların gizliliği nedeniyle kapatıldı. Ayrıntıları daha önce basına sızan rapor, Demokratların talebi üzerine yayınlanmıştı.

400 sayfayı aşan rapora ilişkin soruşturma iki yıldır devam ediyordu.

Trump'tan Taht Oyunları ile paylaşım

Rusya raporunun yayınlanmasından önce ABD Başkanı Donald Trump, yeni sezonu başlayan "Taht Oyunları" dizisinden izler taşıyan bir fotoğrafla Twitter üzerinden bir paylaşım yaptı. Fotoğrafta, "Gizli anlaşma yok, Göreve mani yok. Oyun sona erdi" yazıyor.

Soruşturmayla ilgili olarak sosyal medya üzerinden çok sayıda paylaşım yapan ve başkalarının mesajını paylaşan Trump, soruşturmanın siyasi olduğunu savunuyor.

Özel Yetkili Savcı Robert Mueller, ABD'de 2016'da yapılan başkanlık seçimlerinde Rusya'nın müdahalesi bulunup bulunmadığına ilişkin soruşturmayı Mayıs 2017'de devralmıştı. Trump, daha önce soruşturmayı yürüten FBI eski Başkanı James Comey'i görevden almıştı. Savcı Mueller'in yürüttüğü soruşturmada, altısı Trump'ın ekibinden olmak üzere toplam 34 kişi hakkında iddianame hazırlanmıştı.

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