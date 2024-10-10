ABD'de Milton Kasırgası karaya ulaştı

ABD'de endişeyle beklenen Milton Kasırgası karaya ulaştı. Birçok evin yıkılmasına yol açan kasırga ölümlere de neden oldu. Kasırganın şiddeti son olarak 1'e düşürüldü.

ABD'ye ulaşan Milton Kasırgası, Florida eyaletinin içlerine doğru ilerliyor.

Meksika Körfezi'nden ABD'nin doğu kıyısındaki Florida eyaletine doğru ilerlerken şiddeti 5'inci kategoriye kadar yükseltilen Milton, karaya 3'üncü kategoride bir kasırga olarak ulaştı. Beşinci kategori, kasırga şiddeti bakımından en güçlü seviyeyi ifade ediyor.

Milton Kasırgası'nın karaya ulaştığındaki hızı saatte 195 kilometre civarındaydı.

Milton Kasırgası'nın şiddeti 1'e düşürüldü Fotoğraf: Marco Bello/REUTERS

Kasırga, karaya yaklaşırken güneye yöneldi ve bölgedeki en büyük kentlerden Tampa'yı doğrudan vurmadı. Karada ulaştığı ilk yer, Tampa'nın yaklaşık 110 kilometre güneyinde bulunan Sarasota şehri yakınlarındaki Siesta Key sahil beldesi oldu. Ancak başta Tampa olmak üzere Florida'nın batısındaki ve ortalarındaki bölgeler için şiddetli yağmur nedeniyle sel uyarılarında bulunuldu.

Florida'da en az 2,8 milyon ev ve iş yerinin de elektriksiz kaldığı bildirildi.

Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'ın Milton Kasırgası'nın ilk etkileri konusunda bilgilendirildiğini duyurdu.

Şiddeti 1'e düşürüldü

ABD Ulusal Kasırga Merkezi (NHC) Milton'ın şiddetini karaya ulaştıktan 90 dakika sonra 2'ye, ardından da 1'e düşürdü.

Ancak kasırga karaya ulaşmadan önce dahi eyalet genelinde hortumlara neden oldu. Hortumlar nedeniyle çok sayıda ev yıkılırken can kayıpları da yaşandı. ABD medyasında yer alan haberlere göre, eyaletin doğu kıyısındaki Fort Pierce'deki bir huzurevinde en az iki kişi hayatını kaybetti. Yetkililer ölü sayısı konusunda resmi bir açıklama yapmadı.

Kasırganın en son hızı saatte 150 kilometreye ulaşan rüzgârlarla Florida'daki Canaveral Burnu'nun yaklaşık 100 kilometre batısında ilerlediği bildirildi.

Küba kıyılarında Milton Kasırgası Fotoğraf: Yamil Lage/AFP/Getty Images

Milton Kasırgası'nın bugün Atlantik Okyanusu'na ulaşmadan önce yoğun yerleşim alanlarının bulunduğu Orlando bölgesinde de etkili olması bekleniyor.

Milton'ın vurduğu bölgeye iki hafta önce de Helene Kasırgası ağır hasar ve can kayıpları yaşatmıştı. Florida'nın batısındaki ev ve caddeleri sel basarken ülkenin güneydoğusunda en az 230 kişi hayatını kaybetmişti.

DW,AP,Reuters,AFP/CÖ,BÖ

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