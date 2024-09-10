ABD'de kritik Harris-Trump düellosuna saatler kaldı

ABD'de Joe Biden'ı yarış dışı bırakan televizyon münazarasının ardından bu kez Demokratların adayı Kamala Harris ile Cumhuriyetçi Donald Trump karşı karşıya gelecek. Harris "hata yapmama" baskısı altında.

ABD 5 Kasım seçimlerinden önceki en heyecanlı etkinliğe geri sayıyor. Cumhuriyetçi Başkan Donald Trump ve Demokrat Kamala Harris ilk kez bir televizyon münazarasında yüz yüze gelecek. Program Türkiye saatiyle Çarşamba günü, sabaha karşı 04:00'da ABC News kanalının ev sahipliğinde başlayacak.

Demokratların Kasım seçimleri için ilk tercihi olan 81 yaşındaki Başkan Joe Biden 27 Haziran'da Trump'la CNN ev sahipliğinde çıktığı münazarada çok kötü bir performans sergilemiş, sonrasında adaylık iddiasından vazgeçmek zorunda kalmıştı.

Bu durum Kamala Harris üzerinde "hata yapmama" baskısını artırıyor. Trump'ın iki münazara arası dönemde uğradığı suikast girişiminden sağ kurtularak Cumhuriyetçi seçmen gözünde imajını güçlendirdiği değerlendirmeleri yapılıyor.

Harris kampanyasını başlattığından beri sadece bir kez röportaj verdi. Uzmanlar bunun bir iletişim kazasından kaçınma taktiği olduğunu belirtiyor. Öte yandan Trump gazetecilerle çok daha sık karşı karşıya geliyor, bu pratiğin münazara sırasında ona avantaj sağlayabileceği değerlendiriliyor.

Kamala Harris Fotoğraf: Jim Watson/AFP/Getty Images

Adayların argümanları neler olacak?

İleri yaşı yüzünden adaylıktan çekilmek zorunda kalan Biden'ın ardından 59 yaşındaki Harris'in 78 yaşındaki rakibi Trump'a karşı gençlik kozuna başvurması, tartışma sırasında Trump'ın "en yaşlı aday" olduğunu vurgulaması bekleniyor.

Trump'ın ise "yoldaş" diye hitap ettiği Harris'i "aşırı sol" olmakla suçlayacağı tahmin ediliyor.

Kamala Harris oy tabanını genişletebilmek için önemli bir istihdam kaynağı olan kaya gazı üretimini yasaklama vaadinden geri adım atmış, bazı silahların toplatılması anlamına gelecek önerisinden vazgeçmişti. Harris ayrıca güney sınırlarından belgesiz göçmen girişine karşı daha sert politikaların sözünü de verdi. Münazara sırasında Demokrat adayın, geçmişte savunduğu liberal değerlerden neden uzaklaştığını seçmenlere açıklamaya çalışması bekleniyor.

Daha önce CNN'e verdiği tek röportajda Harris, pragmatist adımlar attığını ancak "değerlerinin değişmediğini" söylemişti.

Donald Trump Fotoğraf: Alex Brandon/AP/picture alliance

Öte yandan sık sık cinsiyetçi ifadeler kullanmakla eleştirilen Trump'ın ülkenin ilk kadın ve siyah başkan yardımcısına karşı nasıl bir dil kullanacağı da merak ediliyor. Trump'ın danışmanlarından Jason Miller, "Başkan kendi olacak. Trump kadınlara saygılı biri ve bir kadınla erkeklerle olduğundan farklı şekilde konuşmak gerektiğini düşünmüyor" dedi.

Münazara öncesi anketler ne diyor?

Eski Başkan George W. Bush'un basın sekreteri ve iletişim uzmanı Ari Fleischer, "Eğer Harris harika bir performans sergilerse bu Demokratlar için hoş bir sürpriz olacak ancak Joe Biden gibi hata yaparsa yarış tamamen değişebilir" yorumunu yaptı.

Ulusal anketler 5 Kasım'da başa baş bir yarışa işaret ediyor. Son olarak CNN'in yaptırdığı ankete göre katılımcıların yüzde 49'u Harris'i, yüzde 47'si Trump'ı desteklediğini belirtti.

Ancak ABD'de başkan ulusal oy çoğunluğuna göre değil, Seçiciler Kurulu sistemiyle seçildiğinden uzmanlar ulusal anketler yerine yarışın çekişmeli geçeceği Michigan, Wisconsin, Pennsylvania gibi eyaletlerdeki sonuçlara bakmak gerektiğini hatırlatıyor. Örneğin 2016'da Demokrat Partili Hillary Clinton Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump'tan yaklaşık 3 milyon oy fazla almıştı. Ancak Beyaz Saray'ın anahtarı delege sayısı yüksek birkaç kritik eyalette sandıktan birinci çıkan Trump'ın olmuştu.

AP,dpa / MUK,JD

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