ABD'de kapanma son dakikada atlatıldı

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD), federal bütçe üzerindeki anlaşmazlık nedeniyle ortaya çıkan kapanma tehlikesi son aşamada atlatıldı. Bugün başlayan yeni mali yılı kapsayan bütçe üzerinde uzlaşı sağlanamaması üzerine hazırlanan ve 17 Kasım'a kadar geçerli olan geçici bütçenin Kongre'de onaylanmasıyla ülkedeki devlet dairelerinin kapanması ve resmi hizmetlerin durması tehlikesi son dakikada atlatılmış oldu. Senato'nun da onaylaması ve Başkan Joe Biden'in imzalamasıyla geçici bütçe ülkede gece yarısından itibaren yürürlüğe girdi.

Cumhuriyetçilerin bastırması nedeniyle Ukrayna'ya ek yardımı kapsamayan geçici bütçenin yürürlüğe girmesinden sonra Başkan Joe Biden, Senato'ya çağrıda bulunarak, Kiev'e yardımı düzenleyecek ayrı bir kanun çıkarılmasını talep etti. Biden, "ABD'nin Ukrayna'ya yardımının kesintiye uğramasına hiçbir koşulda müsamaha gösteremeyiz" diye konuştu. Biden, Temcilciler Meclisi Başkanı Cumhuriyetçi Kevin McCarthy'nin Ukrayna halkına yönelik yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiğini ve yeni yardımları öngören düzenlemeyi Kongre'den geçirmesi gerektiğini söyledi.

Kapanmaya üç saat kala Senato'dan geçti

Geçici federal bütçe, Temsilciler Meclisi'nden sonra kapanmaya sadece üç saat kala Senato'dan 88 kabul, dokuz ret oyu ile geçti. ABD'de sıklıkla federal bütçe üzerine uzlaşılamaması yüzünden devlet dairelerinin ve resmi hizmetlerin tamamen durması riski doğuyor. Eğer dün gece Demokratlar ile Cumhuriyetçiler arasında son aşamada uzlaşı sağlanamasaydı ülkedeki devlet kurum ve kuruluşları, müze ve ulusal parklar gibi kültür ve sanat merkezleri kepenk kapatmak zorunda kalacak, yüzbinlerce devlet memuru ücretsiz izne çıkarılacaktı. Sadece güvenlik görevlileri, askerler ve havalimanları kule personeli ücretsiz çalışmaya devam edecekti.

ABD'de 1 Ekim'de başlayıp sonraki sene 30 Eylül'de sona eren mali yılı düzenleyen federal bütçe Cumhuriyetçilerin sağcı kanadının blokajı nedeniyle Kongre'de Cuma günü de onay alamamıştı. Federal bütçede radikal tasarrufları talep eden ve Ukrayna'ya 24 milyar dolar ilave yardımı da reddeden sağcı kanat kendi partisiden olan Temsilciler Meclisi Başkanı McCarthy'nin geçici bütçe tasarısını da onaylamaya düne kadar ayak diremişti.

ABD'de Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu Cumhuriyetçiler oluştururken Senato'da Demokratlar gücü elinde tutuyor.

AFP/ETO, JD