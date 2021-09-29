ABD'de yine "kepenk kapatma" tehlikesi

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ABD'de federal hükümetin mali kaynakları tükenirken Cumhuriyetçilerin borçlanma üst sınırını yükseltmeye yanaşmaması nedeniyle kısmi kapanma tehlikesi baş gösterdi. Uzlaşma için süre Perşembe günü doluyor.
Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) iktidardaki Demokratlar ile Cumhuriyetçiler arasında yaşanan bütçe anlaşmazlığı aşılamayınca kepenk kapatma tartışmaları bir kez daha gündeme geldi.
Cumhuriyetçiler Senato'da Joe Biden yönetiminin bütçe finansmanı için borçlanma üst sınırını askıya alma girişimini engelledi. Cumhuriyetçi Senato Başkanı Mitch McConnell, 28 trilyon 400 milyar dolarlık borç üst sınırını askıya alma amaçlı oylamayı bloke etti. Cumhuriyetçiler bir gün önce de borç üst sınırının yükseltilmesini öngören yasa tasarısını reddetmişti.
Bütçenin onaylanması ve kısmi kapanmanın önüne geçilebilmesi için Perşembe gününe kadar uzlaşmaya varılması gerekiyor. Aksi takdirde kamu kuruluşlarının finansmanı için elde kaynak kalmayacağı için "kısmi kapanma"ya gidilecek, kamu kurum ve kuruluşlarına kepenk vurulacak, memurlar zorunlu tatile ayrılacak.
Maliye Bakanı Janet Yellen, Bakanlık'ın elindeki mali kaynağın, borçlanma üst sınırına ulaşılacağı 18 Ekim itibarıyla tükeneceğini açıkladı. Temsilciler Meclisi ve Senato'daki Demokratlar ise, kısmi kapanmayı engellemek için kısa süre içinde yeni bütçe tasarısı sunacaklarını bildirdi.
ABD'de üç yıl önce de "kısmi kepenk kapatma" yoluna gidilmiş, dönemin Başkanı Donald Trump'ın Meksika sınırına inşa etmek istediği duvar için talep ettiği 5 milyar dolar nedeniyle bütçede anlaşılamamış ve 35 gün süren bir kısmi kapanma dönemi yaşanmıştı.
rtr / BK,ET
© Deutsche Welle Türkçe
ABD’de bütçe görüşmelerinde Demokrat ve Cumhuriyetçi Kongre üyeleri prensipte anlaşmaya vardı. Senatörlerin 15 Şubat tarihine kadar hükümetin tekrar kapanmasını önlemek için anlaşması gerekiyor.
ABD Başkanı Donald Trump, Kongre ile 35 gündür kapalı olan federal hükümeti 15 Şubat'a dek açık tutacak bir uzlaşmaya varıldığını duyurdu. Bütçe krizi 800 bine yakın kamu çalışanını etkiledi.
ABD Başkanı Trump, Ulusa Sesleniş konuşmasını hükümet açılıncaya kadar ertelediğini açıkladı. Demokratlar hükümetin kısmen kapalı oluşunu gerekçe göstererek konuşmanın ertelenmesini istemiş, ancak Trump kabul etmemişti.