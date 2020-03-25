ABD'de iki trilyon dolarlık paket Senato'dan geçti

Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) Senato, koronavirüs salgınının ekonomiye ve sosyal alandaki olumsuz etkilerine karşı ülke tarihinin en büyük kurtarma paketini onayladı. Yaklaşık iki trilyon dolar çapındaki paket, ülke tarihinde nadir görülen bir biçimde tüm partilerin desteği sonucu oy birliği ile kabul edildi.

Sıfıra karşı 96 oyla onaylanan ve Amerikan halkı ile ülke ekonomisine kapsamlı bir destek sunması öngörülen yardım paketinin yürürlüğe girebilmesi için Temsilciler Meclisi'nden de geçmesi ve ABD Başkanı Donald Trump tarafından imzalanması gerekiyor. Söz konusu dev yardım paketi, her ABD vatandaşına kişi başı bin 200 dolarlık çek, küçük ölçekli işletmelere hızlı şekilde yardım ve holdinglere milyar dolarlık krediler öngörüyor.

ABD'de koronavirüs salgınının en etkili olduğu kent olan New York'ta caddeler tenhalaştı

Tasarıya göre ayrıca 100 milyar dolardan fazla bir payın hastanelerle sağlık sistemine ve yine 100 milyar dolardan fazla bir dilimin de eyalet, kent ve belediyelere aktarılması planlanıyor. Bunun yanı sıra işsizlik parası alanlar için sürenin uzatılması da yardım paketi kapsamında yer alan bir diğer husus.

Senato’daki Demokratlar’ın lideri Chuck Schumer, söz konusu yardım paketini hastaneler ve sağlık sistemi için bir "Marshall Planı" olarak nitelendirdi. İki trilyon dolar hacmindeki yardım paketi, 2008 mali krizinde ABD’nin yürürlüğe koyduğu 700 milyar dolarlık paketin nerede ise üç katı büyüklüğe sahip.

Koronavirüs ABD'de hızla yayılıyor

Küresel bir salgın halini alan koronavirüs ABD'de de hızlı bir şekilde yayılmaya devam ediyor. Son olarak vaka sayısının 68 bin 500’e yükseldiği ülkede, Çarşamba günü itibari ile ölü sayısı da yaklaşık bin 30 olarak açıklandı. Böylece ABD, Çin ve İtalya’nın ardından koronavirüs vakasının en fazla olduğu üçüncü ülke konumuna yükseldi.

Donald Trump

ABD'de halkın yarısından çoğu sokağa çıkma yasağı kapsamında bulunuyor. Öte yandan vaka ve ölüm rakamlarının hızla artmasına rağmen Başkan Trump, salgının yayılmasını önlemek için alınan tedbirleri önümüzdeki Paskalya döneminde hafifletmek istediğini belirtiyor. Trump, yaşanacak ağır bir ekonomik krizin, virüs hastalığından çok daha ağır sonuçlar doğurabileceğini bir kez daha dile getirdi.

Ülkenin yeniden harekete geçmesini istediğini ifade eden Trump, diğer yandan bunun için ihtiyatsız ve aceleci davranmayacağını vurgulayarak Paskalya sırasında ya da öncesinde, hükümetinin koronaya karşı önlemler ile ilgili yeni öneriler getireceğini ifade etti.

Koronavirüs salgını, Trump’ın seçim kampanyasını da olumsuz etkiliyor. Trump, salgın ABD’de etkili olmadan önce Amerikan ekonomisinin kendi başkanlığı dönemindeki büyümesini kampanyasının merkezine koymuştu.

AFP,dpa / ET,HS

© Deutsche Welle Türkçe